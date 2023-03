Komplexität der Unternehmensrisiken nimmt zu - Aon reagiert auf wachsenden Bedarf an Speziallösungen

WIEN (OTS) - Auf den Markt und die zunehmende Komplexität der Unternehmensrisiken reagierend, stellt der Risikoberater und Versicherungsmakler Aon seinen „Specialty“-Bereich neu auf. Mit Jean-Baptiste Agnès als Managing Director Specialty wird der Fokus dieses zunehmend an Bedeutung gewinnenden Aon Geschäftsfeldes auf Risikoberatung und Individuallösungen zur Absicherung jener Risikoszenarien gelegt, wo Standardversicherungen am Markt gar nicht (mehr) angeboten werden, oder aufgrund des hohen Schadenspotenzials keine Deckung (mehr) bieten.

„ Risikomanagement in Unternehmen bedeutet heute vor allem das Managen von Komplexität“, sagt Marcel Armon, Executive Chairman von Aon in Österreich. „Wir verzeichnen am Markt und im Austausch mit unseren Kunden einen zunehmend wachsenden Bedarf an Risikoberatung und Speziallösungen, da Unternehmensrisiken sich längst nicht mehr mit Standard-Versicherungsprodukten abdecken lassen “, ergänzt Armon.

Unternehmen stehen aktuell vor enormen Herausforderungen, da neue Formen der Volatilität, einschließlich Klimawandel, Pandemien, geopolitischer Konflikte und Störungen der Liefer- und Wertschöpfungskette den Geschäftsbetrieb behindern. In diesem Kontext gilt u.a. der Schutz vor Forderungs- und Zahlungsausfall als ein zentrales Fokusthema im Risikomanagement.

Aon hat als global führender Trade Credit Broker, in den letzten Jahren enorme Investitionen in digitale Lösungen vorgenommen. Unter anderem wurde eine weltweite Datenbank aller verfügbaren Kreditlimitentscheidungen implementiert, wodurch sichergestellt ist, dass für die Kunden immer die maximal besten Entscheidungen getroffen werden. Damit haben Aon Kunden sowohl im Ein- als auch im Verkauf einen großen Wettbewerbsvorteil in den internationalen Lieferketten.

Individuallösungen braucht es insbesondere auch im Bereich von Cyber-Risiken, deren Vielschichtigkeit und Komplexität zunehmend wächst. Hier geht es vor allem um das Incident Response Management, die Absicherung von Vermögens- und Reputationsschäden, die Unternehmen durch Cyber-Attacken erleiden. Fokus der Aon Expertinnen und Experten liegt hier ganz klar auf Risikoberatung und Prävention durch hausinterne Serviceleistungen, beispielsweise ein umfassendes Aon Cyber Risk Assessement, das klaren Aufschluss über den konkreten Handlungsbedarf gibt. Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund neuer EU-Regulatorien wie NIS2 und DORA, die Unternehmen vor neue Vorgaben und Herausforderungen stellen.

Unter der Führung von Jean-Baptiste Agnes im neu aufgestellten, stark wachsenden Aon-Geschäftsbereich „Specialty“ agieren bereits rund 20 erfahrene Spezialistinnen und Spezialisten für die jeweiligen Sparten, deren Ansprechpartner in Unternehmen in erster Linie CFO´s und Risikomanager sind.

„ Gerade in dieser bewegten Zeit, wo sich die Rolle des Versicherungsmaklers von der traditionellen Vermittlung von Versicherungslösungen zur allumfassenden Risikoberatung weiterentwickelt hat, verfügt das globale Aon-Netzwerk nicht nur über enorme Versicherungskapazitäten sondern auch über umfangreiche Tools zur Risikoevaluierung und -Bewertung, sei es in Cyber, in Credit, D&O oder M&A, und dies im eigenen Haus. Diese einzigartigen und wichtigen Ressourcen stellen einen großen Mehrwert für die Kunden dar, den nur Aon anbieten kann “, sagt Jean-Baptiste Agnès.

Als langjährig Branchen-erfahrene Cyber-Expertin ist Kerstin Keltner in ihrer Funktion als Director Financial Lines für die Positionierung der Marke Aon Cyber Solutions im Bereich des Cyber Risk Managements verantwortlich.

Werner Seirlehner fokussiert sich in seiner Funktion als Director Credit Solutions auf Individuallösungen zur Absicherung von Lieferketten und Schutz vor Zahlungsausfällen. Zusätzlich übernimmt er die Rolle des Deputy Managing Director Specialty und wird dabei gemeinsam mit Jean Baptiste Agnès den einheitlichen Vertrieb der Specialty Produkte österreichweit organisieren.

Über Aon

Aon plc (NYSE: AON) steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten – um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten unseren Kundinnen und Kunden in über 120 Ländern Beratung und Lösungen, um ihnen die Kompetenz und Zuversicht zu geben, bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum ihres Unternehmens zu treffen.

www.aon-austria.at





Rückfragen & Kontakt:

Aon Austria

+43 57800 215

eveline.augustin @ aon-austria.at