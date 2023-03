Neue „kreuz und quer“-Doku über „Fasten und loslassen“

Am 21. März um 22.35 Uhr in ORF 2, danach: „Ein Stück Leben“

Wien (OTS) - Fasten ist nicht nur Selbstzweck, davon ist man im Stift Geras in Niederösterreich überzeugt. Seit vielen Jahren bietet das Kloster Menschen Raum und Zeit, gemeinsam zu fasten und dabei so manch neue Perspektive zu entdecken. Für die neue „kreuz und quer“-Dokumentation „Fasten und loslassen“ – zu sehen am Dienstag, dem 21. März 2023, um 22.35 Uhr in ORF 2 – hat Andrea Eder eine Fastengruppe im Stift Geras besucht und mit ihr über Beweggründe und Erkenntnisse gesprochen.

Um 23.10 Uhr folgt im Rahmen der ORF-Initiative „Bewusst gesund – Unser Herz" (Details unter https://presse.ORF.at) Zoran Dobrić‘ Dokumentarfilm „Ein Stück Leben“ über Chancen und Gefahren der Transplantationsmedizin.

„Fasten und loslassen“ – Ein Film von Andrea Eder

„Wir haben ein kleines Motto bei uns: es steht die Türe offen, aber noch mehr das Herz“, erzählt Conrad Müller, Prälat des Prämonstratenser-Chorherrn Stifts Geras im niederösterreichischen Waldviertel. Und tatsächlich: Wer nach seelischer und körperlicher Ruhe strebt, ist an diesem ruhigen und sinnlich so ansprechenden Ort richtig. Denn seit mittlerweile acht Jahren bietet Alexander Graffi, ein ausgebildeter Fastenleiter, direkt im Gästehaus des Klosters regelmäßig Fastenauszeiten an „Ich bin der Meinung, dass Menschen solche Zeiten benötigen. Das heißt, wir brauchen solche Zeiten, um auch dauerhaft gesund zu sein, sowohl körperlich als auch geistig und seelisch – also, dass man auch der Seele Ruhe gönnt.“

Nach einer solchen Ruhepause hat sich auch die Niederösterreicherin Christine gesehnt: „Mir wurde einfach alles zu viel. Die moderne Zeit – manchmal kommt man da gar nicht mehr mit“, seufzt sie und genießt die Stille des Klosters. Es gibt viel Zeit zum Nachdenken und noch mehr Zeit, um in sich hineinzuhören. Wer sich dazu entscheidet, tagelang nur Fastensuppe und Tee zu sich zu nehmen, spürt Veränderung. Auch das Tiroler Ehepaar Margot und Josef hat sich für eine Fastenauszeit in einem Kloster entschieden, weil es Körper und Geist Erholung vom Alltag bieten wolle. „Es ist schön zu sehen, wie wir als Ehepaar hier wieder zusammenwachsen und am anderen so viel wiederentdecken!“

Fastenleiter Alexander Graffi achtet bei seinen Fastengruppen stets darauf, dass die Teilnehmer das Fasten ganzheitlich begreifen. „Es kommen Leute aus den unterschiedlichsten Gründen zum Fasten und fast alle beobachten das bei sich, dass so eine spirituelle Dimension auch dabei ist. Fasten ist es dann auch nicht immer nur für sich selber, sondern es hat einen mystischen Anteil. Man spürt Stärke, und auch der Bezug zu Gott wird deutlicher“. Wenn Fastende diesen Aspekt vertiefen möchten, ist in Geras Gelegenheit dazu. Die Ordensmänner des Stiftes stehen gerne für Gespräche zur Verfügung.

Andrea Eder hat mit ihrem Team eine Fastenwoche in Stift Geras begleitet und die einzigartige Stimmung dieser Auszeit im Kloster eingefangen.

„Ein Stück Leben“ – Ein Film von Zoran Dobrić

Die Transplantationsmedizin eröffnet neue Möglichkeiten: Sie kann Menschenleben retten und die Situation von chronisch Erkrankten nachhaltig verbessern. Doch dem steigenden Bedarf steht ein Mangel an Spenderorganen gegenüber. Zoran Dobrić hat für seinen Dokumentarfilm betroffene Patientinnen und Patienten, ihre Angehörigen, Mediziner/innen und Ethiker/innen getroffen hat. Der Film beleuchtet – nah an einzelnen Schicksalen – die Chancen und Gefahren der Transplantationsmedizin sowie die brisantesten ethischen Fragen.

