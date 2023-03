Korosec: Organisationsversagen im Wiener Gesundheitsverbund weitet sich aus

Unfallmedizin in Wien vor Kollaps – Wo ist Stadtrat Hacker?

Wien (OTS) - „Das Organisationsversagen im Wiener Gesundheitsverbund nimmt immer größere Ausmaße an. So kann es schlichtweg nicht weitergehen“, so Gesundheitssprecherin Gemeinderätin Ingrid Korosec in einer ersten Reaktion auf die heutige Berichterstattung in der „Kronen Zeitung“.

So stehe laut dem Bericht die unfallmedizinische Versorgung in Wien vor dem Kollaps. So warne ein Insider davor, dass in Wien lieber niemand einen Unfall haben sollte, da Akutpatienten nicht ausreichend versorgt werden können.

„Was soll noch alles passieren, bis Hacker endlich seiner politischen Verantwortung nachkommt? Ausflüchte und salbungsvolle Worte werden den Patientinnen und Patienten sowie dem Personal in den Spitälern nicht weiterhelfen. Nun sind konkrete Taten gefragt“, so Korosec abschließend.

