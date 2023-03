ÖAAB Wien gratuliert Wiener Bauernbund zu sensationellem Wahlerfolg

Landwirtschaftskammerwahl bringt Stimmenzuwachs für Wiener Bauernbund

Wien (OTS) - Der ÖAAB Wien Landesobmann Hannes Taborsky gratuliert dem Obmann und Spitzenkandidaten des Wiener Bauernbundes Norbert Walter zur erfolgreichen Landwirtschaftskammerwahl: „Nicht nur konnte das Team rund um Norbert Walter und Elisabeth Wolff das bereits starke bisherige Ergebnis halten, sondern dieses sogar weiter ausbauen.“

Mit 81 Prozent der Stimmen erreichte der Wiener Bauernbund bei der Landwirtschaftskammerwahl einen Stimmenzuwachs von 1,3 Prozent, während die SPÖ-Liste einen Verlust hinnehmen musste. „Das 17 von 20 Mandaten in der Kammervertretung gewonnen werden konnten, zeigt eindeutig, dass der Wiener Bauernbund als die aktive Interessensvertretung in der Stadtlandwirtschaft wahrgenommen wird“, so Hannes Taborsky weiter: „Als ÖAAB Wien gratulieren wir unseren Kolleginnen und Kollegen des Wiener Bauernbundes und freuen uns auf die weitere und stets gute Zusammenarbeit.“

