Neuer BDO Standort in Eisenstadt

Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen eröffnet seinen elften Standort in Österreich und ist ab sofort auch in der burgenländischen Landeshauptstadt präsent.

Wien (OTS) - „Wir freuen uns sehr, zusätzlich zu unserem Standort in Oberwart nun auch in Eisenstadt für unsere Kund:innen im Burgenland vor Ort zu sein“, erklärt Ing. Andreas Schlögl, Partner bei BDO. „Der Standort ist zwar neu, unser Team jedoch bereits bestens eingespielt“, betont MMag. Marcus Bartl, Partner und Teil der Geschäftsführung bei BDO. Mag. Andrea Bauer und Mag. Sonja Deutschmann, beide Steuerberaterinnen bei BDO, ergänzen: „Wir eröffnen den Standort Eisenstadt mit einem ebenso motivierten wie professionellen Team, um ein optimales Vor-Ort-Angebot für die regionale Wirtschaft im Burgenland und im südlichen Niederösterreich bieten zu können.“ Fachlich konzentriert man sich in der jüngsten Niederlassung auf mittelständische und familiengeführte Unternehmen sowie die Beratung der öffentlichen Hand. Neben den drei Partnern Ing. Andreas Schlögl, MMag. Marcus Bartl und Dr. Ernst Komarek besteht das Eisenstädter Team aus erfahrenen BDO Kolleg:innen aus Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Consulting, sodass Kund:innen am Standort Eisenstadt qualifizierte Beratung zu einer breiten Themenpalette von steuerlicher und betriebswirtschaftlicher Optimierung und Finanzierung über Rechnungslegung, Personalverrechnung und Buchhaltung bis hin zu Umgründungen, Due Diligence Prüfungen und Unternehmensberatung erhalten. Bei Bedarf kann das Team in Eisenstadt natürlich auf die gesamte Servicepalette aus den Bereichen Accounting, Assurance, Consulting, Corporate Finance, People & Organisation und Tax und damit auf die Kompetenzen von mehr als 1.000 Kolleg:innen in ganz Österreich zurückgreifen.



„Kolleg:innen, die in der Region zu Hause sind, nutzen mit dem neuen Standort die Möglichkeit, näher am Wohnort und dennoch im Office zu arbeiten“, freut sich MMag. Marcus Bartl. „Natürlich möchten wir uns in Eisenstadt als interessanter Arbeitgeber positionieren: Neben der Tätigkeit in einem modernen Office bieten wir selbstverständlich auch Home Office, ein attraktives Gleitzeitmodell und eine breite Palette an Fringe Benefits sowie die Teilnahme an unserem Mitarbeiter:innengewinnbeteiligungsmodell an. Die Arbeit auf höchstem fachlichen Niveau in spannenden Geschäftsfeldern und das Leben am Land schließen sich nicht aus.“ Ing. Andreas Schlögl betont abschließend: „Mit der neuen Niederlassung sind wir nicht nur näher bei unseren Kund:innen, sondern möchten einen Beitrag leisten, die burgenländische Hauptstadt und die gesamte Umgebung noch attraktiver zu machen.“



Adresse und Kontaktdaten:

BDO Burgenland GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Bankgasse 3

7000 Eisenstadt

Telefon: 05 70 375 7700

E-Mail: eisenstadt @ bdo.at





Rückfragen & Kontakt:

BDO Austria GmbH

Carina Fuchs

Managerin Corporate Communications

carina.fuchs @ bdo.at

bdo.at