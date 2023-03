Neue „Spielregeln“ für die „Soko Linz“ in ORF 1

Ein „Ritterschlag“ führt die „Soko Donau“ am 21. März zu einer Mittelaltertruppe

Wien (OTS) - War es ein tragischer Unfall oder steckt doch mehr hinter dem Tod einer jungen Kriminalpsychologin? Mit welchen „Spielregeln“ die „Soko Linz“ in den Ermittlungen rund um ihren neuesten Fall konfrontiert wird, zeigt sich am Dienstag, dem 21. März 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1. Mit einem „Ritterschlag“ bekommt es die „Soko Donau“ anschließend um 21.05 Uhr in einem Dacapo-Fall zu tun, wenn ein mit einem Schwert getötetes Mitglied einer Mittelaltertruppe aufgefunden wird. Ins Visier gerät diesmal u. a. Philipp Hochmair.

Soko Linz – Spielregeln (Dienstag, 21. März, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill und Damyan Andreev; Regie: Martin Kinkel

Ein ehemaliger Kollege bei Europol und Ex-Freund von Nele (Anna Hausburg) kommt mit vier Hochbegabten aus unterschiedlichen Fachgebieten zu einem sportlichen Teambuilding-Camp nach Linz. Bei einem gemeinsamen Tauchgang ertrinkt eine junge Kriminalpsychologin unter mysteriösen Umständen. Es sieht zunächst alles nach einem tragischen Unfall aus, doch bald verdichten sich die Hinweise, dass jemand nachgeholfen hat. Je intensiver Joe (Katharina Stemberger) und Ben (Daniel Gawlowski) nachhaken, desto deutlicher wird, dass niemand die ganze Wahrheit darüber sagt, was auf diesem Camp geschehen ist, und auch Nele gerät immer mehr in ein persönliches Dilemma.

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

Soko Donau – Ritterschlag (Dienstag, 21. März, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit u.a. Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie Philipp Hochmair und Wolfgang Cerny; Regie: Holger Gimpel

Ein pensionierter Polizist findet die im Wald vergrabene Leiche von Roland Haslehner (Fabian Schiffkorn). Er war Mitglied der Mittelaltertruppe „Wolfswinter“ und ist mit einem Schwert getötet worden. Wie sich herausstellt, war das Grab bereits davor ausgehoben, der Mord also geplant. Als die Soko tiefer in die Gruppendynamik eintaucht, tun sich Abgründe auf.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, den Ländern Oberösterreich und Niederösterreich sowie von Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Filmcommission Graz.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann die komplette zweite Saison von „Soko Linz“ schon jetzt gestreamt werden. Alle Staffeln von „Soko Donau“ sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

