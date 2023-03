Lesespaß und nützliche Tipps für Familien in Niederösterreich

LR Teschl-Hofmeister: Ausflugstipps und Ratschläge für mehr Familienzeit in der neuen Ausgabe im NÖ Familienmagazin

St. Pölten (OTS) - Mit 20. März erscheint die erste Ausgabe des Jahres der „Familienzeit - Das NÖ Familienmagazin für alle Generationen“. Rund 200.000 Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses erhalten das viermal jährlich erscheinende Magazin in den nächsten Tagen kostenlos per Post. „Der Name ist Programm. Mit der aktuellen Ausgabe werden die Familien in Niederösterreich wieder mit spannenden Ausflugstipps, die mit dem NÖ Familienpass sogar vergünstigt besucht werden können, mit Rätselspaß oder Rezepten für gemeinsame Familienzeit versorgt. Die Vielfalt in der ,Familienzeit‘ spiegelt die Vielfalt der Familien in Niederösterreich und die Themen innerhalb der unterschiedlichen Familienverbände wieder“, führt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister aus.

Was wir aus Krisen lernen können, wie wir sie am besten gemeinsam meistern und was eine Trickkiste damit zu tun hat, wird in der ersten Ausgabe des Jahres der „Familienzeit – Das NÖ Familienmagazin für alle Generationen“ beschrieben. Das Experiment „Gärtnern mit Abfall“ ist diesmal ein echtes Nachhaltigkeitsexperiment und soll große und kleine Forscher zum Nachmachen animieren. Abwechslungsreich und gut ausgesucht präsentieren sich die Medientipps mit Buch-, Spiele- und jetzt neu, mit einem Podcast-Tipp.

Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses dürfen sich neben zahlreichen Vergünstigungen bei Partnerbetrieben aus den Bereichen Handel, Freizeit sowie der Gastronomie, der Möglichkeit zweier exklusiver Versicherungspakete der Niederösterreichischen Versicherung und den Angeboten der Digitalen NÖ Lernwerkstatt über das Gratis Abo der „Familienzeit“ freuen. „Die ,Familienzeit‘ informiert neben familien- und generationenrelevanten Themen auch über die aktuellen Vorteile und Vergünstigungen mit dem NÖ Familienpass. Die Kombination von ,Familienzeit‘ und dem NÖ Familienpass sorgt also für gemeinsame Zeit beim Lesen und in weiterer Folge auch bei kostengünstigen Ausflügen mit dem NÖ Familienpass“, freut sich Teschl-Hofmeister. Wer noch keinen NÖ Familienpass hat und sich die tollen Vorteile nicht entgehen lassen will, kann diesen jederzeit unter http://noe.familienpass.at beantragen und sich auch gleichzeitig über Angebote und Vergünstigungen informieren.

