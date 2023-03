SPÖ-Bayr zum int. Tag des Waldes, Wassers und Wetters: Eine gesunde Umwelt ist Luxus für alle

Wien (OTS/SK) - „Waldschwund ist ein großer Treiber der Klimaerhitzung. Jeder abgeholzte Baum fehlt als CO2-Speicher. Noch nie waren Maßnahmen gegen Entwaldung und die damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen dringlicher als heute“, mahnt Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, anlässlich der kommenden internationalen Tage des Waldes, Wassers und Wetters am 21., 22. und 23. März. ****

Abholzung, Übernutzung und Klimaerhitzung bedrohen die Wälder auf der ganzen Welt. Interpol geht davon aus, dass bis zu 30 Prozent des gehandelten Holzes illegal geschlagen sind. Bis jetzt gibt es keine wirksame internationale Strafverfolgung gegen dieses Multimillionen-Dollar-Geschäft. „Wir brauchen starke Gesetze für entwaldungsfreie Lieferketten und eine strenge, lückenlose und weltweite Verfolgung illegaler Abholzung“, fordert Bayr.

Laut der jüngsten Recherche des Internationalen Consortium investigativer Journalist*innen (ICIJ) umgehen Händler*innen von illegal geschlagenem Tropenholz außerdem Sanktionen gegen menschenrechtsfeindliche Regime. Ein Beispiel ist wertvolles Teakholz aus Myanmar, das vor allem bei der Herstellung von Luxusjachten verarbeitet wird. „Dieses skrupellose Vorgehen finanziert ein brutales Regime, das seit mehr als zwei Jahren in diesem wunderbaren Land wütet und bereits mehrere hundert ermordete Menschen auf dem Gewissen hat“, ist Bayr, die sich für die Einhaltung der Menschenrechte in Myanmar einsetzt, entsetzt. Das Recherchenetzwerk hat diesbezüglich auch die Verbindung zu einem großen österreichischen Holzhändler hergestellt. „Unternehmen müssen Verantwortung übernehmen. Wir brauchen wirksame Gesetze und Maßnahmen, damit nur noch nachhaltiges und legal geschlagenes Holz ohne Ausbeutung von Natur und Mensch auf den europäischen Markt kommt“, fordert Bayr.

Unsere Bäume und Wälder sind für das Klima essenziell, denn sie nehmen das Treibhausgas CO2 auf und setzen Sauerstoff frei. Dadurch helfen sie, die Temperaturen auf der Erde stabil zu halten. „Ich fordere vor allem vom obersten Prozent der Einkommensbezieher*innen einen essentiellen Beitrag für den Schutz der Umwelt und des Klimas. Sie sind für ein Fünftel des Anstiegs der Kohlenstoffverschmutzung in den letzten 30 Jahren verantwortlich, das ist so viel wie die ärmsten 50 Prozent der Menschheit. Jachtbesitzer*innen und -mieter*innen profitieren derzeit sogar von einer Ausnahmeregelung im CO2-Emissionshandel, obwohl größere Jachten in einer Fahrtstunde mehr als eine Tonne CO2 und weitere klimaschädliche Gase in die Luft blasen. Sie verbrauchen damit in neun Tagen Fahrt mehr als ein*e Durchschnittsbürger*in in Österreich pro Jahr.

Das Tempo der Klimaerhitzung beschleunigt sich. Wir müssen jetzt dringend handeln, damit künftige Generationen auf unserem Planeten überleben können“, so Bayr abschließend. (Schluss) up

