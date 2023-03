Musik-Abend „Offenbarungen“ im Bezirksmuseum 8

Wien (OTS) - Seit 2009 besteht der Verein „Lila Schwan“. Diese Vereinigung für Kunst und Kultur in Österreich organisiert am Mittwoch, 22. März, einen erbaulichen Musik-Abend im Festsaal im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18). Beginn: 19.00 Uhr. Das Konzert trägt den Titel „Offenbarungen“. Dargeboten werden geistliche Liedzyklen von Beethoven, Dvorak und Brahms. Mitwirkende sind Apostol Milenkov (Bass), Halina Piskorski (Klavier) und Trixi Günczler (Moderation). Die Besucher*innen der stimmungsvollen Veranstaltung werden um Spenden sowie um Anmeldungen ersucht: lilaschwan@gmail.com.

Ausstellungen, Konzerte, Theater-Aufführungen und manch andere Kultur-Aktivitäten finden laufend in den Museumsräumen im 8. Bezirk in der Schmidgasse 18 statt. Maria Ettl fungiert als ehrenamtlich wirkende Leiterin des Josefstädter Bezirksmuseums und beantwortet Fragen unter der Rufnummer 403 64 15. Info per E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „Lila Schwan“:

www.lilaschwan.at

Bezirksmuseum Josefstadt:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 8. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

