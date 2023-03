30. Weltwassertag: Wodurch sich Mineralwässer aus Österreich auszeichnen

Jedes Mineralwasser verfügt über eine ganz individuelle Mineralisierung, die den Geschmack und physiologische Eigenschaften definiert.

Wien (OTS) - Seit 1993 wird jährlich der Weltwassertag begangen – am kommenden Mittwoch, den 22. März, bereits zum 30. Mal. Der Weltwassertag und besonders dieses Jubiläum dienen der Bewusstseinsschaffung zur Bedeutung von Wasser als wichtigste Ressource für das Leben. Österreich wird weltweit für seinen Wasserreichtum beneidet – und verfügt mit zahlreichen Mineralwasserquellen über einen ganz besonderen Schatz aus der Natur. Im Jahr 2023 haben die österreichischen Mineralwasserabfüller gesamt 724,4 Mio. Liter natürliches Mineralwasser aus Österreich abgefüllt. Egal ob prickelnd, mit wenig oder ohne Kohlensäure: Mineralwasser aus heimischen Quellen ist nicht nur sprichwörtlich in aller Munde und bei Konsumentinnen und Konsumenten im In- und Ausland begehrt.

Ursprüngliche Reinheit, individuelle Eigenschaften

Die heimischen Mineralwasserabfüller legen höchsten Wert auf einen achtsamen, nachhaltigen Umgang mit dem Naturschatz. Mineralwasser wird aus natürlichen Quellen in den Tiefen der österreichischen Regionen gewonnen, ist von ursprünglicher Reinheit und wird direkt am Quellort abgefüllt. „Umfassende Untersuchungen und Prüfungen gewährleisten zu jeder Zeit höchste Qualität. Als einziges Lebensmittel in Österreich bedarf es einer amtlichen Anerkennung des Gesundheitsministeriums, die Mineralwässern höchste Qualität bescheinigt“, erklärt Herbert Schlossnikl, Sprecher des Forum Natürliches Mineralwasser.

Was viele nicht wissen: kein Mineralwasser gleicht dem anderen. Geschmack und spezifische physiologische Eigenschaften werden vom Grad und vom Zusammenspiel der Mineralisierung bestimmt. Entscheidend hierfür ist, welche Boden- und Gesteinsschichten im Wasserkreislauf durchlaufen werden. „Natürliche Mineralstoffe und Spurenelemente variieren je nach Quelle und verleihen jedem Mineralwasser ein ganz eigenes Geschmacksprofil. Natürliche Mineralstoffe wie Magnesium, Natrium oder Calcium spielen dabei eine große Rolle. Von süßlich, über leicht salzig, bis hin zu zart säuerlich, dezent bitter oder leicht adstringierend kann man diese wahrnehmen. Für das sogenannte 'Mundgefühl' entscheidend sind aber auch Faktoren wie Viskosität, Textur, Kohlensäure, Nachwirkung und natürlich die Temperatur“, berichtet die zertifizierte Mineralwasser-Sommelière Tina Kodritsch vom Forum Natürliches Mineralwasser.

Mineralwasser-Genusstipps

Natürliches Mineralwasser ist rund um die Uhr der perfekte Durstlöscher. Insbesondere sanft mineralisierte Mineralwässer eignen sich zum Mischen mit Säften, Sirupen oder Wein. Ausgewogen harmonische Mineralwässer mit dezentem Eigengeschmack passen zu allen Gerichten und Getränken und sind das perfekte Begleitgetränk für den Genuss erlesener Weine. Die idealen Begleiter für sportliche Aktivität sind hingegen Mineralwässer mit hohen Gehalten an Magnesium, Calcium und Natrium.

Wussten Sie etwa, dass Gemüse, das in calciumreichem Mineralwasser gekocht wird, besonders knackig bleibt? Auch als Kaffeebegleitung ist Mineralwasser mit hohem Calciumgehalt perfekt. Kohlensäurehaltiges Mineralwasser öffnet die Geschmacksknospen und macht Kaiserschmarrn erst so richtig fluffig. Hoch mineralisierte Mineralwässer ergänzen sich hingegen am besten mit charakterstarken, intensiven Geschmäckern (etwa mit kräftigem Käse, wie Bergkäse oder Roquefort), oder stehen für sich selbst

Mehr Informationen erhalten Sie unter forum-mineralwasser.at und oesterreich-isst-informiert.at/natuerliches-mineralwasser.

Über das Forum Natürliches Mineralwasser

Aus heimischen Quellen, ursprünglich rein und hochqualitativ: Das ist Mineralwasser aus Österreich. Das Forum Natürliches Mineralwasser informiert seit mehr als 30 Jahren über diese wertvolle Ressource. Als Kommunikationsplattform vertreten wir die Positionen der Mineralwasserabfüller und berücksichtigen die Besonderheiten der einzelnen Quellen. Im Jahr 1987 gegründet, vereint das Forum heute die bedeutendsten Mineralwasserunternehmen Österreichs. Sie vertreiben folgende Marken: Alpquell, Astoria, Frankenmarkter, Gasteiner, Juvina, Lebensquell, Long Life, Minaris, Montes, Peterquelle, Preblauer, Römerquelle, SilberQuelle, Tiroler Quelle, Vitus-Quelle, Vöslauer und Waldquelle. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte die Website www.forum-mineralwasser.at.

