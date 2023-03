AK Pressekonferenz am 27. März: Werbung mit Regional, Tierwohl & Co. – ist drin, was draufsteht?

Wien (OTS) - „Regional“, „Made in Austria“ rot-weiß-rote Fahnen oder Tierwohl-Werbung sowie idyllische Bilder von Kühen auf Wiesen und Weiden – solche Werbeslogans und Bilder lösen bei Konsument:innen Erwartungen aus. Aber passen die Vorstellungen der Konsument:innen mit der Realität zusammen? Die AK hat vom Marktforschungsinstitut Ifes erheben lassen, was sich Konsument:innen von solchen Bewerbungen generell und insbesondere bei Lebensmitteln erwarten und auch, was sie sich unter Tierwohl vorstellen. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen präsentieren bei einem Pressegespräch

Petra Lehner, Abteilung Konsument:innenschutz, AK Wien

Gabriele Zgubic, Leiterin der Abteilung Konsument:innenschutz, AK Wien

Montag, 27. März 2023/10.00 Uhr

AK Bürogebäude, 6. Stock, Vortragssaal

1040, Plößlgasse 2

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/tierwohl

mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an doris.strecker@akwien.at.

Wir würden uns sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

