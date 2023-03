win2day wird Partner des Österreichischen Tennisverbands

win2day erweitert Fairplay Sponsoring um den österreichischen Tennissport und setzt auf Nico Langmann als Tennis-Botschafter.

Wien (OTS) - win2day, der Online-Spielanbieter der Österreichischen Lotterien, erweitert sein Sponsoring-Portfolio durch eine umfassende Partnerschaft mit dem Österreichischen Tennisverband (ÖTV). Neben den win2day Österreichischen Staatsmeisterschaften und den win2day Rollstuhltennis Staatsmeisterschaften besetzt win2day mit der IMMOunited Tennis Bundesliga presented by win2day nun auch im Tennissport die Damen-, Herren- und Behindertensparte.

„Tennis ist in Österreich eine Breitensportart. Durch unser Engagement erreichen wir Spielerinnen und Spieler, Veranstaltungen oder Funktionärinnen und Funktionäre“, so Georg Wawer, Managing Director win2day. Wie in allen anderen Sportarten des win2day Fairplay Sponsorings liegt auch hier der Fokus auf der heimischen Szene. „Nico als aktuell bestplatzierter österreichischer Tennisspieler wird uns als Botschafter in unserer langfristigen Partnerschaft mit dem ÖTV helfen, Fairplay und Tennis als Perfect Match zu etablieren“, fügt Wawer hinzu.

„Ich freue mich sehr, dass wir einen neuen, sehr starken Partner gefunden haben, der die wichtigsten Aktivitäten und Bereiche des Österreichischen Tennisverbandes wie die Bundesliga, die Staatsmeisterschaften und vor allem die Inklusion, die mir persönlich besonders am Herzen liegt, in den kommenden Jahren unterstützen wird. win2day hat in der Vergangenheit schon gezeigt, welches große Herz sie für den Behindertensport haben“, fasst Thomas Schweda, ÖTV-Geschäftsführer Wirtschaft, die neue Partnerschaft zusammen.

„Es ist schön zu sehen und freut mich auch persönlich sehr, dass sich solch ein hochkarätiges Unternehmen so stark für unseren Sport interessiert und diesen unterstützen möchte. Man sieht auch in den anderen Sportarten, in denen win2day tätig ist, dass es ein sehr guter, verlässlicher Partner ist“, ergänzt ÖTV-Sportdirektor und Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer.

Die Kooperationen mit dem ÖTV und Nico Langmann wurden vorerst auf zwei Jahre mit Optionen zur Verlängerung abgeschlossen. Der einzige in Österreich konzessionierte Online-Glücksspielanbieter blickt der Zusammenarbeit mit großer Freude entgegen.

Über win2day

win2day ist die erste und einzige Adresse für konzessioniertes Online-Glücksspiel in Österreich.

Von Ass-Poker bis Zero-Spiel, von American Roulette bis Zahlenlotto, von Ankick bis zweite Halbzeit – win2day bietet Online-Spiel- und Wettvergnügen von A bis Z und vereint Casino Spiele, Poker Room, Bingo Room, klassische Lotterie Spiele, Virtual Games sowie Sportwetten auf einer einzigen Spieleseite.

win2day ist das Online-Spielangebot der Österreichischen Lotterien und hat vom Bundesministerium für Finanzen die einzige Konzession zur Durchführung von Elektronischen Lotterien erhalten.

Vertrauen, Sicherheit und Spielerschutz

Das Vertrauen der Userinnen und User spielt für win2day eine entscheidende Rolle. win2day ist sich seiner Verantwortung bewusst und nimmt diese sehr ernst. So stehen Sicherheit bei der Spielabwicklung und der Gewinnauszahlung wie auch im Datenschutz im Fokus. Zum anderen genießen Jugendschutz und der Schutz vor übermäßiger Spielleidenschaft höchste Priorität.

