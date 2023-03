ÖAMTC: Fahrbahnblockaden in mehreren Städten

Staus in Innsbruck, Villach, Linz und Wien

Wien (OTS) - Montagfrüh kam es gegen 08:00 Uhr jeweils zu Fahrbahnblockaden in Innsbruck, Villach, Linz und Wien. Laut Informationen des ÖAMTC war in der Tiroler Landeshauptstadt der Bereich Mühlauer Brücke/Haller Straße betroffen. In Villach blockierten die Demonstranten:innen die Kärntner Straße. In Linz war die Waldeggstraße / Kärntnerstraße betroffen. In Wien gab es Aktionen am Inneren Neubaugürtel/Burggasse sowie im Bereich Universitätsring/Schottengasse.

Im Frühverkehr bildeten sich in allen Städten lange Staus.

