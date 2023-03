Impuls-Events für nachhaltiges Wirtschaften

Das Forschungsinstitut IBES der FHWien der WKW präsentiert zwei Diskussionen mit ExpertInnen zu Nachhaltigkeitsvorschriften und verantwortungsvollen Innovationen.

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Ideas for Better Business“ lädt das Institute for Business Ethics and Sustainable Strategy (IBES) zu den Responsible Management Lectures am 23. und 30. März 2023. Die Veranstaltungsreihe widmet sich im Audimax der FHWien der WKW den ethischen Aspekten des unternehmerischen Handelns. „Für die Transformation unserer Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit braucht es den konstruktiven Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Akteuren aus dem privaten, dem zivilgesellschaftlichen und dem Hochschulsektor“, erklärt Daniela Ortiz, Academic Head of IBES: „Die Responsible Management Lectures schaffen einen Raum, in dem die unterschiedlichen Perspektiven in sachlicher und kollegialer Weise vorgebracht werden können, um damit zur Qualität des Diskurses und zur Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses beizutragen.“

Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft für ein breites Publikum

Den Auftakt macht am 23. März 2023 eine Podiumsdiskussion mit VertreterInnen aus der Industrie, dem Bankenwesen, dem öffentlichen Sektor und der Wissenschaft. Die hochkarätige Gesprächsrunde erörtert den Stellenwert von Nachhaltigkeitsvorschriften und kollaborativer Arbeit bei der Transformation des privaten Wirtschaftssektors. Am 30. März 2023 folgt eine Präsentation zum Aufbau eines nachhaltigeren und kreislauforientierten Bausektors aus praktischer und regulatorischer Perspektive mit anschließender Diskussion. Für Nils Kruse, Head of IBES, sind „die Responsible Management Lectures ein besonderes Format, in dem führende Köpfe aus Wirtschaft und Wissenschaft gesellschaftlich relevante Themen diskutieren. Die Veranstaltungen stehen einem breiten Publikum offen und fördern den Austausch zwischen den Studierenden, der Zivilgesellschaft und den Wirtschaftstreibenden.“

Panel discussion: How to innovate responsibly?

The role of sustainability regulations and collaborative work

Donnerstag, 23. März 2023, 18:30 bis 20:00 Uhr

FHWien der WKW – Audimax (Raum B001)

Die Podiumsdiskussion geht der Frage nach, wie Nachhaltigkeitsinnovationen gefördert werden können. Im Gespräch erörtern Peter Bartsch (Lenzing AG), Walter Hatak (Erste Asset Management GmbH), Monika Mörth (Expertin für Nachhaltigkeit und Transformation) und Daniela Ortiz (IBES der FHWien der WKW) den Stellenwert von Nachhaltigkeitsvorschriften und kollaborativer Arbeit.

TeilnehmerInnen:

Peter Bartsch, Senior Advisor on Sustainability, Lenzing Aktiengesellschaft

Walter Hatak, Head of Responsible Investments, Erste Asset Management GmbH

Monika Mörth, Expertin für Nachhaltigkeit und Transformation im öffentlichen Sektor

Daniela Ortiz, Academic Head of IBES, FHWien der WKW

Moderation: Nils Kruse, Head of IBES, FHWien der WKW

Joint presentation and discussion: Cross-sectoral collaboration for building up a more sustainable and circular construction sector

Donnerstag, 30. März 2023, 18:30 bis 20:00 Uhr

FHWien der WKW – Audimax (Raum B001)

Zur sektorübergreifenden Zusammenarbeit beim Aufbau eines nachhaltigeren und kreislauforientierten Bausektors sprechen Anna-Vera Deinhammer (Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft) und Katharina Aspalter (STRABAG SE).

Teilnehmerinnen:

Anna-Vera Deinhammer, Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft, ÖGNI

Katharina Aspalter, Function Lead Sustainability Management, STRABAG SE

Moderation: Daniela Ortiz, Academic Head of IBES, FHWien der WKW

Veranstaltungsinformationen:

Beide Diskussionen finden in englischer Sprache statt.

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist Österreichs führende Fachhochschule für Management & Kommunikation. Eng vernetzt mit den heimischen Unternehmen bietet sie eine ganzheitliche und praxisbezogene akademische Aus- und Weiterbildung für über 2.800 Bachelor- und Master-Studierende. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittenes Lehr- und Forschungsangebot bereitet die Studierenden optimal auf ihre Karriere vor. Seit ihrer Gründung 1994 hat die FHWien der WKW schon über 13.600 AbsolventInnen hervorgebracht.

