Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 20. März 2023. Von Max Ischia: "Rot-weiß-rote Alarmglocken schrillen".

Innsbruck (OTS) - Nach einem alpinen Weltcup-Winter mit nur sieben Siegen und ohne Kristallkugel herrscht Handlungsbedarf im ÖSV. Der massiv eingeleitete Strukturwandel bedarf einer Systemkorrektur – die Forderungen sind dabei altbekannte.

Zahlen lügen nicht, heißt es. Und wenn man davon ausgeht, dass sich über den Winter so manches ausgleicht – wie Wetter, Startnummer, Pistenbeschaffenheit –, dann ist die Feststellung unumstößlich: Österreich ist den Nimbus der alpinen Ski-Nation Nummer 1 los – 2589 Zähler Rückstand im Nationencup auf die Schweiz schmerzen und verwundern in dieser Deutlichkeit. Klar, dass da zwei Jahre vor der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm die rot-weiß-roten Alarmglocken schrillen.

Auch im Detail bescheinigt die Weltcup-Statistik Österreich wenig Erbauliches. Nach je 38 Einzelrennen stehen gerade einmal zwei Damen- und fünf Herren-Erfolge auf der Habenseite. Folgerichtig hatte man auch im Kampf um die Kristallkugeln kollektiv das Nachsehen. 25 Podestplätze (7/10/8) bedeuten die schlechteste Bilanz seit den 21 der Saison 1984/85 (7/5/9). Und dass es bei den Damen mit Cornelia Hütter (14.) nur eine in die Top 15 der Gesamtwertung schaffte, gleicht einer Bankrotterklärung.

Die Mission war klar. Das Gute noch besser zu machen. Dafür beließen Präsidentin Roswitha Stadlober und der für das Alpinsegment letztverantwortliche Finanzreferent Patrick Ortlieb im Frühjahr 2022 kaum einen Stein auf dem anderen. Mitunter auch gezwungenermaßen, weil nahezu die gesamte Führungscrew (Toni Giger, Patrick Riml, Andreas Puelacher und Christian Mitter) dem Verband den Rücken kehrte.

Die von Neo-Alpinchef Herbert Mandl und Neo-Damen-Rennsportleiter Thomas Trinker forcierte Vergrößerung der Trainingsgruppen erwies sich als kontraproduktiv. Die Verpflichtung von Star-Trainer Livio Magoni als einziges Missverständnis. Und dass ein US-Heimkehrer, Damen-Abfahrtscoach Alex Hödlmoser, nach einem Jahr so wie sein Co-Trainer Florian Scheiber das Weite sucht, wirft Fragen auf.

Erst recht, wie man bis zur Heim-WM 2025 wieder in die Erfolgsspur finden will. Das noch zu adaptierende Technik-Leitbild, das einen nachvollziehbaren Faden von Landesverbandsebene bis in den Weltcup spannen soll, wird nicht von heute auf morgen Erfolg zeitigen. Auch die Forderung, junge Athletinnen und Athleten schon früher im Weltcup einzusetzen, ist altbekannt. So wie der stetig wiederkehrende Ruf nach einer strengeren Selektionierung.

Dass bei den Damen mit Nadine Fest, der Tirolerin Christina Ager und Michaela Heider ein Trio die Europacup-Gesamtwertung anführt, gibt Hoffnung. Dass kein ÖSV-Läufer in den Top 3 zu finden ist, gibt Gesprächsbedarf. Da wie dort gibt es noch jede Menge zu tun. Und die Uhr bis Saalbach 2025 tickt ...





