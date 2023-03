Erinnerung - AVISO: Pressekonferenz der AktionsGemeinschaft zur ÖH-Wahl 2023

Unsere Hochschulen! Unsere Zukunft!

Wien (OTS) - Bei der morgen stattfindenden Pressekonferenz stellt die AktionsGemeinschaft als größter hochschulpolitischer Verein Österreichs ihre Liste sowie ihr Programm für die ÖH-Wahl 2023 vor.

Vertreterinnen und Vertreter aller Medien sind herzlich eingeladen der Präsentation beizuwohnen und Fragen zu stellen.

Die Pressekonferenz wird für Interessierte über Instagram, Facebook und Youtube gestreamt, jeweils über den Account der AktionsGemeinschaft. Bei Teilnahme in Präsenz bitten wir um entsprechende Anmeldung per Mail an die unten angeführte E-Mail-Adresse.

Fotos werden im Anschluss an die Pressekonferenz zur Verfügung gestellt.

Kandidat:innen- und Programmpräsentation der AktionsGemeinschaft zur ÖH-Wahl 2023

Datum: 20.03.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: FH Wien, Audimax

Währinger Gürtel 97, 1180 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Clemens Dürr

clemens.duerr @ aktionsgemeinschaft.at

0676/9423957