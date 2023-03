Gratulation an Wiener Bauernbund zu Erfolg bei Landwirtschaftskammer-Wahl

Eindrucksvoller Sieg des Teams um Norbert Walter mit 80,99% der Stimmen

Wien (OTS) - Bei der heutigen Wahl zur Landwirtschaftskammer Wien konnte der Wiener Bauernbund mit einem eindrucksvollen Sieg erringen. Das Ergebnis schlägt mit 80,99 % und damit einem Plus von 1,3 Prozentpunkten zu Buche, was für den Bauernbund 17 von 20 Mandaten in der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer bedeutet. Zudem stieg die Wahlbeteiligung auf 56,75 %. „Das Team des Wiener Bauernbundes erntet heute die Früchte beständiger Arbeit für die Bäuerinnen und Bauern in Wien und ist mit Norbert Walter an der Spitze gut aufgestellt. Er hat über die letzten Jahre als Bauernbunddirektor und -obmann aufgezeigt, wie wichtig die Direktvermarktung und damit einhergehend auch die Positionierung auf allen Ebenen für die Wiener Familienbetriebe ist. Schon immer setzt sich der Wiener Bauernbund besonders stark für die Stadtlandwirtschaft ein“, gratulieren Bauernbund-Präsident Abg. z. NR DI Georg Strasser und Bauernbund-Direktor Ing. Mag. David Süß.

Walter positioniert sich damit auch für die Nachfolge des bisherigen LK-Präsidenten Ök.-Rat Ing. Franz Windisch, dem Strasser und Süß ihren Dank aussprechen. „Franz Windisch übergibt ein geordnetes Haus. Über die letzten Jahre hinweg hat sich vielfältige Stadtlandwirtschaft vom Garten-, Acker-, Obst- und Wein- bis hin zum Zierpflanzenbau etabliert. Sie macht Wien zum europäischen Vorzeigemodell. Wir danken Franz Windisch für seine Verdienste und freuen uns, dass die Landwirtschaftskammer Wien weiterhin in guten Händen ist“, so Strasser und Süß.

Rückfragen & Kontakt:

Christian Esterl, BA

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

Tel.: +43 664 8850 9559

c.esterl @ bauernbund.at

www.bauernbund.at