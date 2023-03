FPÖ – Schrangl: ÖVP-Wirtschaftsminister Kocher weiter für Anlegerwohnungen im sozialen Wohnbau

Irreführung des Parlaments setzt sich fort

Wien (OTS) - „ÖVP-Wirtschaftsminister Kocher ist offenbar nicht bereit von der Demontage des gemeinnützigen Wohnbaus abzurücken“, kommentierte FPÖ-Bautensprecher NAbg. Mag. Philipp Schrangl eine aktuelle Anfragebeantwortung.

„Wieder wurde auf die gestellten Fragen nicht eingegangen. Wieder wird mit nebeligen Formulierungen gearbeitet. Aber die Realität lässt sich nicht leugnen oder wegdiskutieren“, kritisierte Schrangl den respektlosen Zugang Kochers gegenüber dem Parlament. „Die Allianz gegen Anlegerwohnungen im sozialen Wohnbau ist breit. Wohnbaulandesräte, Sozialpartner und die versammelte Opposition im Nationalrat sehen keine Gespenster“, verwies Schrangl zudem auf die Expertise des Verfassungsrichters Michael Holoubek und die Sorgen des genossenschaftlichen Dachverbandes.

Während Öffentlichkeitswirksam über eine Mietpreisbremse gestritten wird, werden im Hintergrund 700.000 Wohnungen an Immobilienspekulanten verscherbelt. „Wir Freiheitliche haben uns im Sinne der Menschen in diesem Land bereits zur Mietpreisbremse bekannt, aber der größte Mietpreisdämpfer sind immer noch die Wohnungen der gemeinnützigen Bauvereinigungen, denn deren Wohnungen sorgen dafür, dass die Wohnungspreise nicht völlig abheben. Laut einer Studie aus dem Jahr 2021 beträgt der Preisvorteil der Gemeinnützigen bei Mietwohnungen rund 2,3 Euro pro Quadratmeter. Das ergibt pro Monat eine durchschnittliche Ersparnis von 160 Euro. Bei neuen Gebäuden und in den Ballungszentren kann die Miete sogar um bis zu drei Euro pro Quadratmeter billiger sein“, erklärte Schrangl.

„Auch die aktuelle Anfragebeantwortung wird ein parlamentarisches Nachspiel haben. Wir werden nicht zusehen, wie 700.000 leistbare Wohnungen zu Grabe getragen werden“, kündigte Schrangl weitere Initiativen an.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at