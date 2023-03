Staatssekretärin Mayer zum Tod von Dubravka Ugrešić

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: „Hat in großer Klarheit gegen Krieg und wachsenden Nationalismus angeschrieben“

Wien (OTS) - „Dubravka Ugrešić hat in großer Klarheit gegen den Krieg und den wachsenden Nationalismus ihrer Heimat Kroatien angeschrieben. Öffentlicher Ächtung ausgesetzt und gebrandmarkt als Verräterin verließ sie 1993 ihre Heimat. Im Exil schreibt sie mutig, ironisch und mit viel Mitgefühl über ihre verlorengegangene Heimat und berührt uns Leserinnen und Leser zutiefst. Dubravka Ugrešićs Stimme wird fehlen, ihre publizistische Kraft gegen Krieg, Gewalt und Nationalismus lebt in ihren Büchern weiter“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

Dubravka Ugrešić wurde u.a. mit dem Österreichischen Staatspreis für Literatur ausgezeichnet.

