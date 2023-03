ORF-„Pressestunde“ mit Gerhard Karner, Bundesminister für Inneres, ÖVP

Am 19. März um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Gerhard Karner, ÖVP, führt seit 15 Monaten Österreichs Innenministerium. Diese Woche sorgen Nachrichten über drohenden islamistischen Terror für Schlagzeilen. Was steckt dahinter? Wie gefährdet ist die Sicherheitslage Österreichs? Der Innenminister legt den Fokus seit seinem Amtsantritt auf Asyl und Migration. Welche Maßnahmen plant die Regierung? Österreichs Veto gegen einen Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien führte zu diplomatischen Verstimmungen. Wie und wann gelingt eine Lösung? Wie arbeitet Karner mit dem grünen Koalitionspartner zusammen? In Niederösterreich wurde am Freitag der schwarz-blaue Pakt präsentiert – was hält der Niederösterreicher Karner davon? Wäre das erneut ein Modell für den Bund nach den nächsten Nationalratswahlen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 19. März 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

