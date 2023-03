Spatenstich in der Obersteiermark

Pankl startet mit dem Bau eines Ausbildungscampus in Kapfenberg

Kapfenberg/Steiermark (OTS) - Die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter:innen ist seit Jahren ein wichtiger Faktor für den Unternehmenserfolg von Pankl Racing Systems. Mit dem Spatenstich für die Pankl Academy im High Tech-Park Kapfenberg wird sowohl die Lehrlingsausbildung als auch das konzernweite Schulungsangebot auf ein neues Niveau gehoben. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.

Eine Investition in die Zukunft

Im High Tech-Park Kapfenberg wird fleißig gebaut. Neben dem neuen Standort von Pankl Aerospace Systems entsteht auch die Pankl Academy. Mit einem Investitionsvolumen von 14 Millionen Euro errichtet der obersteirische Weltmarktführer für Fahrwerks- und Antriebskomponenten einen hochmodernen Ausbildungscampus. Der Spatenstich und damit der offizielle Baubeginn erfolgte am 17.03.2023 im Beisein von Landesrätin MMag. Barbara Eibinger Miedl (Ressort Wirtschaft, Tourismus, Europa, Wissenschaft, Forschung), Ök.Rat Johann Seitinger (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Wohnbau, Wasser- und Ressourcenmanagement), Bürgermeister Fitz Kratzer (Stadtgemeinde Kapfenberg), Stefan Pierer (Aufsichtsratsvorsitzender Pankl Racing Systems AG), Wolfgang Plasser (CEO Pankl Racing Systems AG) sowie dem gesamten Vorstand der Pankl Racing Systems AG und dem Architekturbüro Hofbauer Liebmann.

Die Academy wird künftig als Drehscheibe für die konzernweite Aus- und Weiterbildung fungieren. Mit rund 1.500 Quadratmetern bildet die große Lehrwerkstatt das Herzstück des neuen Ausbildungscampus. Hier werden vor allem technische Berufe ausgebildet. Mit modernsten Anlagen und Schulungsräumen sollen künftig rund 200 Lehrlinge gleichzeitig im Unternehmen ausgebildet werden. Derzeit sind es rund 140.

„ Die eigene Lehrlingsausbildung ist für Pankl seit Jahren ein wichtiger Erfolgsfaktor. Wir tun dies nicht nur, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken - wir wissen um die Qualität der Ausbildung bei uns. Diese jungen Menschen werden nach ihrem Lehrabschluss best-qualifizierte Fachkräfte sein, die wir brauchen, um die Innovationskraft und das Wachstum im Unternehmen weiter voranzutreiben “, so Wolfgang Plasser, CEO Pankl Racing Systems AG.

Traumjob mit Wohlfühlfaktor

„Neben der Lehrlingsausbildung legen wir bei Pankl auch großen Wert auf die Aus- und Weiterbildung unserer bestehenden Fachkräfte. Bereits jetzt bieten wir unseren Mitarbeiter:innen ein sehr breites Schulungsangebot, welches nicht nur die fachliche Weiterbildung fördert, sondern auch Kurse zur Persönlichkeitsentwicklung beinhaltet. Durch flexible Raumkonzepte können wir in unserem neuen Campus künftig nicht nur Workshops mit wenigen Teilnehmer:innen, sondern auch große Seminare durchführen. Die Akademie bietet ebenso Rückzugsorte, wie unter anderem den Dachgarten, der bei schönem Wetter für Workshops oder Besprechungen genutzt werden kann.“, so Harald Egger, Head of Human Resources bei Pankl Racing Systems AG.

Darüber hinaus legt Pankl enormen Wert auf das hauseigene Gesundheitsprogramm „Pankl in Motion“. In den letzten Jahren wurden die unterschiedlichsten Angebote von Pankl-Mitarbeiter:innen in Anspruch genommen: Angefangen von Schulungen bis hin zu sportlichen oder medizinischen Angeboten. Das möchte Pankl nicht nur ausbauen, sondern so gut wie möglich alles unter einem Dach vereinen.

Im neuen Bildungscampus werden auch Büroräumlichkeiten für bestehende Mitarbeiter:innen eingerichtet. Gemeinsam mit der Lehrlingsausbildung werden im Gebäude rund 100 Personen ihre Arbeitsplätze beziehen. Das Ziel der Akademie ist es, nicht nur einen modernen und attraktiven Arbeitsplatz zu schaffen, sondern auch einen Ort, an dem man sich nach der Arbeit gerne aufhält.

Grünes Dach und saubere Energie

Bei der Planung der Academy wurde nicht nur auf flexible Raumkonzepte oder Gemeinschaftsräume mit Wohlfühlfaktor, sondern auch auf ein nachhaltiges Gebäudekonzept geachtet. Ganz im Sinne des Klimaschutzes wird auf dem Dach eine leistungsstarke Photovoltaikanlage mit einer Kapazität von ca. 200 kWp installiert. Zusätzlich wird auf fossile Energieträger wie Öl oder Gas verzichtet und auf Wärmepumpen gesetzt.

Neben der Photovoltaikanlage wird die Dachfläche teilweise begrünt, was sich positiv auf das Raumklima der Räumlichkeiten auswirkt. Im Sommer dient sie der Kühlung, im Winter der Wärmedämmung. Neben der Einsparung von Energiekosten schont die Begrünung auch die Umwelt.

Fakten zur Pankl Academy

Gesamte Nutzfläche beträgt 4.300 m².

Im Erdgeschoss befindet sich die Lehrwerkstätte mit Schulungs- und Pausenräumen sowie einer im Außenbereich errichteten Freifläche für Bewegungsmöglichkeiten.

Das 1. Obergeschoss fungiert als Headquarter der Personalabteilung und der Personalentwicklung mit modernen Büroräumlichkeiten und einem Aufenthaltsbereich für die Lehrlinge.

Im 2. Obergeschoss befinden sich Büroräumlichkeiten, flexibel gestaltbare Seminarräume, die auch zu einem großen Hörsaal umfunktioniert werden können, der bei Fachvorträgen und Events viel Raum bietet. Auch wird eine kleine Kantine zur Essensausgabe oder für Snacks eingerichtet.

Zusätzlich wird die gesamte Dachterrasse begrünt und mit Pavillons als Coaching Garden auch für Schulungen eingesetzt.

Die Fertigstellung soll Ende 2024 erfolgen.

Gesamt-Investitionsvolumen beträgt 14 Mio. Euro

Spatenstich für die neue Pankl Academy: Ausbildung für Innovation

Pankl Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Pierer:



Das Investment in den Bau der Pankl Academy ist ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Kapfenberg. Pankl ist ein zukunftsorientierter Arbeitgeber und schafft mit dem Bau einen Ausbildungscampus, der die besten Voraussetzungen für die Aus- und Weiterbildung unserer Fachkräfte bietet.

Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl:



Qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Grundstein für die Erfolge unserer heimischen Unternehmen und unseres Wirtschaftsstandorts. Mit dem neuen Ausbildungscampus tätigt die Pankl Racing Systems AG eine zukunftsweisende Investition, die neue Maßstäbe setzt und das Unternehmen noch stärker als attraktiven Arbeitgeber positioniert. Ich bedanke mich herzlich bei Stefan Pierer und Wolfgang Plasser für das starke Bekenntnis zur Steiermark, die künftig für den ganzen Konzern die Drehscheibe für Aus- und Weiterbildung sein wird.

Landesrat Johann Seitinger:



Die Obersteiermark hat sich zu einer international erfolgreichen Wirtschaftsregion mit bereits 15 Weltmarktführern entwickelt. Der Spatenstich für die Pankl Academy ist ein weiteres Signal dafür, wie wichtig Motivation, Bildung und Ausbildung für den unternehmerischen Erfolg sind. Ich danke Stefan Pierer und Wolfgang Plasser mit ihrem Team für die Treue zur Region sowie für die umfangreichen Investitionen, die bereits getätigt wurden und noch getätigt werden.

Bürgermeister Fritz Kratzer:



Wir sind stolz, dass Pankl in Kapfenberg weiter intensiv in die Zukunft investiert. Die Pankl Academy ist ein Vorzeigeprojekt für zukunftsfähiges Wirtschaften. Pankl setzt erneut einen bedeutenden Impuls für junge Fachkräfte in Kapfenberg und der gesamten Region.

