„Der Schwarm“ als Serien-Event in ORF 1: Acht Folgen mit durchschnittlich bis zu 765.000 Zuseherinnen und Zusehern

Von 6. bis 8. März 2023: Bis zu 27 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum 12-29; hohe Nutzung via ORF-TVthek

Wien (OTS) - Was sich schon bei den Overnight-TV-Zahlen zeigte, ist durch die starke 7-Tage-Nachnutzung durch das Publikum nun amtlich:

Die Event-Programmierung der achtteiligen TV-Mini-Serie „Der Schwarm“ nach Frank Schätzings gleichnamigem Bestseller war ein großer Publikumserfolg im ORF: Die internationale ORF-Koproduktion – von 6. bis 8. März 2023 im ORF-1-Hauptabend – verzeichnete (nun endgültig gewichtet) durchschnittlich pro Folge 616.000 Zuseherinnen und Zuseher, die Episode 2 (6. März, 21.05 Uhr, ORF 1) war mit durchschnittlich 765.000 die meistgesehene (26 Prozent Marktanteil 12+, 28 Prozent bei 12-49 und 26 Prozent bei 12-29). Die erste Folge (6. März, 20.15 Uhr) erreichte mit 27 Marktanteil beim jungen Publikum (12-29) den höchsten Wert aller acht Folgen. Die große Akzeptanz der Qualitätsserie beim Publikum zeigt sich auch in der hohen Benotung von bis zu 4,7 (von 5).

Vom Fernsehpublikum ebenfalls gut angenommen wurde das Rahmenprogramm zur Serie: Bei der Dokumentation „Der Schwarm – Die Rache der Ozeane“ waren am 6. März um 21.55 Uhr in ORF 1 durchschnittlich 331.000 dabei, die abschließende Diskussionsrunde „Der Schwarm – Let’s Talk“ am 8. März um 22.55 Uhr in ORF 1 sahen durchschnittlich 184.000.

Beim gesamten TV-Event „Der Schwarm“ – mit allen Folgen, der Doku und dem Talk – waren 1,9 Millionen zumindest kurz dabei (weitester Seherkreis), das entspricht 25 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

„Der Schwarm“ eine der bisher meistgenutzten Serien auf der ORF-TVthek

Auch via ORF-TVthek wurde die Serie „Der Schwarm“ intensiv abgerufen:

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote von „Der Schwarm“ (inklusive Doku und Talk) in Österreich insgesamt 299.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 590.000 Bruttoviews (Videostarts), in Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei rund 17,4 Millionen Minuten. Pro Folge erzielte die Serie eine Durchschnittsreichweite von rund 46.000 (live und on demand) und ist damit eine der bisher meistgenutzten Serien auf der ORF-TVthek.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Es freut mich ganz besonders, dass dieses Angebot von unserem Publikum so hervorragend angenommen wurde. Darüber hinaus zeigt ‘Der Schwarm‘, wie durch ein redaktionsübergreifendes und gut abgestimmtes Zusammenspiel von Radio, TV und Online ein multimedialer Event entsteht – ich gratuliere allen Beteiligten dieser internationalen Koproduktion zu diesem Erfolg in ihren Markets“.

