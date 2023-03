Wiener Städtische gewinnt Employer Branding Award in Gold & Silber

Zum zweiten Mal in Folge darf sich die Wiener Städtische beim Employer Branding Award über Auszeichnungen freuen.

Wien (OTS) - Mit der Wiener-Städtischen-Jobworld und den „Job-Botschafter:innen“ im Vertrieb setzt die Wiener Städtische ihren innovativen und erfolgreichen Weg im Recruiting fort. Die Jobworld versorgt Interessierte mit allen Informationen rund um Beruf, Unternehmen und Karriereperspektiven und gibt die Möglichkeit, sich auf spielerische Weise als Versicherungsberater auszuprobieren. Die „Job-Botschafter:innen“ unterstützen regional beim Recruiting, fungieren als persönliche Ansprechpartner für potenzielle Bewerber und geben Einblicke in ihren Berufsalltag. Mit beiden Projekten konnte die Wiener Städtische beim Employer Branding Award wieder punkten und zwei Awards gewinnen. Für die „Jobworld“ gab es den Sonderpreis Digital HR in Gold. Das „Job-Botschafter:innen“-Projekt wurde in der Kategorie Internal Branding, Personalmarketing und Recruiting, mit Silber ausgezeichnet.

„Wir freuen uns sehr über die beiden Auszeichnungen, die unseren erfolgreichen Weg im Recruiting bestätigen“, sagt Ralph Müller, Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung. „Unsere Recruiting-Tools sollen Interessierte dabei unterstützen, sich fundiert für eine Karriere bei uns zu entscheiden. Besonders wichtig ist uns dabei die zielgruppengerechte Ansprache und dass Menschen erleben können, welche vielfältigen Karriereperspektiven die Wiener Städtische bietet.“

Die Verleihung fand im Zuge von #TA23 – Talent Attract im Parkhotel Schönbrunn in Wien statt. Die Preise wurden in den Kategorien Arbeitgeberpositionierung, Internal Branding sowie Personalmarketing & Recruiting verliehen, außerdem gab es die Sonderpreise Digital HR und Future of Work.

Die Wiener-Städtische-Jobworld ist über wienerstaedtische.at/jobworld abrufbar.

Die Presseaussendung und ein Pressefoto (© Monika Fellner) finden Sie auch unter wienerstaedtische.at.

