„Mein Bruder Vagabund“ am 22.3. im Bezirksmuseum 2

Wien (OTS/RK) - Mit einer „Musikalisch-literarischen Collage“ wird das Publikum am Mittwoch, 22. März, ab 18.30 Uhr, in den Räumen des Bezirksmuseums Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) an den Dramatiker und Lyriker Jura Soyfer (1912 – 1939) erinnert. Der Abend hat den Titel „Mein Bruder Vagabund (was suchst du noch, du bist hier fremd)“ und handelt vom „Leben und Sterben eines jüdischen Wieners“. Die Künstler Lena Rothstein und Tony Scholl (Gesang, Erzählung, Schauspiel) widmen sich Werken Soyfers und werden dabei von den Instrumentalisten Michael Kneihs (Piano) und Adula Ibn Quadr (Violine) begleitet. Jura Soyfer kam in der NS-Zeit im KZ Buchenwald ums Leben. Der Eintritt ist frei. Das ehrenamtlich aktive Museumsteam (Leiter: Georg Friedler) freut sich über Spenden der Besucher*innen. Nähere Informationen und Anmeldungen zu dieser Gedenkveranstaltung: Telefon 4000/02 127 bzw. E-Mail bm1020@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Jura Soyfer (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Jura_Soyfer

Lena Rothstein (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Lena_Rothstein

Tony Scholl (Facebook): www.facebook.com/tony.scholl.3/?locale=de_DE

Adula Ibn Quadr („Feierwehr“): www.wiener-feierwehr.at/DE/adula.htm

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

