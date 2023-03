AVISO – Dienstag, 21. März 2023, 10.00 Uhr: Buchpräsentation „ZEITGESPRÄCHE“ Band 2 mit Rendi-Wagner und Schmid

Wien (OTS/SK) - Am Dienstag, 21. März 2023, findet um 10.00 Uhr die Buchpräsentation des zweiten Bands der „ZEITGESPRÄCHE“ von SPÖ-Bundesbildungsvorsitzendem, LAbg. Prof. Dr. Gerhard Schmid mit SPÖ-Bundesparteivorsitzender Dr.in Pamela Rendi-Wagner in der Wiener Urania statt. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen! ****



Zeit: Dienstag, 21. März 2023, 10.00 Uhr

Ort: Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien (Dachsaal)



Die Buchpräsentation wird auch via Livestream unter https://www.youtube.com/watch?v=OOozwZn8umU übertragen.



Wir ersuchen um Anmeldung unter Wolfgang.markytan @ spoe.at



