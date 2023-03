Medienöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 20. – 26. März 2023

Wien (OTS) - Donnerstag, 23. März

10.00 Uhr: Teilnahme an der Sub auspiciis-Promotion an der Paris Lodron-Universität Salzburg/Rede (5020 Salzburg)

15.00 Uhr: Teilnahme an der Sub auspiciis-Promotion an der Johannes Kepler Universität Linz/Rede (4040 Linz)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse und Kommunikation

(++43-1) 53422 230

kommunikation @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at