„Bürgeranwalt“: Wohnen beim LKW-Platz – werden Anrainer durch Abgase und Lärm unzumutbar belästigt?

Am 18. März um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 18. März 2023, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Wohnen beim LKW-Platz: Werden Anrainer durch Abgase und Lärm unzumutbar belästigt?

Frau H. aus der Südsteiermark wohnt seit Jahren direkt neben einem LKW-Abstellplatz, der im Laufe der Jahre immer größer wurde, und klagt über die Lärm- und Geruchsbelästigung. Jahrelang sei die Anlage konsenslos betrieben worden und auch jetzt würden die Behörden die Einhaltung von Auflagen nicht konsequent verfolgen. Volksanwalt Walter Rosenkranz stellt sich an die Seite der Beschwerdeführerin.

Streit ums Wegerecht: Kann ein Grundbesitzer jetzt über den Nachbargrund fahren?

Im Kärntner Lesachtal versucht ein Bauer seit mehr als sieben Jahren, den für seine Landwirtschaft wichtigen Zufahrtsweg um 80 Zentimeter zu verbreitern. Das Problem: Der Weg führt über das Grundstück des Nachbarn und dieser will die Verbreiterung nicht zulassen. Herr W. wandte sich daher mit seinem Anliegen an die Kärntner Agrarbehörde. In der Sendung knapp vor einem Jahr kritisierte Volksanwalt Walter Rosenkranz, dass dort jahrelang keine Entscheidungen in der Sache getroffen würden. Hat der Landwirt mittlerweile den Zufahrtsweg verbeitern können?

200.000 Euro Schaden: Wurde einem Bauern ein wertvoller Mähdrescher abgeluchst?

Herr B. hatte einen neuen Mähdrescher im Wert von rund 175.000 Euro gekauft, der jedoch nach kurzer Zeit kaputt ging. Gegen einen kleinen Aufpreis sollte er von der Landmaschinenfirma einen neuen erhalten. Als der Verkäufer ihn dann fragte, ob er ihm den alten Mähdrescher zu Ausstellungszwecken überlassen könne, willigte Herr B. ein. Jetzt schreibt er an die Redaktion: „Ich habe ihnen den Mähdrescher geliehen. Das neue Gerät wurde aber nicht geliefert, die Firma ging in Insolvenz und mein Mähdrescher war weg. Der war kein Eigentum der Firma, der hat mir gehört! Können Sie mir helfen?“

