„Heimat Fremde Heimat“: „Erklär mir, wie du lebst“ mit Viktor und Finn

Am 19. März um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Stefan Ribitsch präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 19. März 2023, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgendem Beitrag:

In der zweiten Staffel der vierteiligen Doku-Serie „Erklär mir, wie du lebst“ gewähren Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen Einblicke in ihre Welt. Sie werden von Gleichaltrigen durch ihren schulischen und privaten Alltag begleitet. Im letzten Teil der Serie treffen Viktor und Finn aufeinander und tauchen in die jeweilige Lebensrealität des anderen ein. Gemeinsam zeigen sie, wie gelebte Inklusion in einer Welt der visuellen Kommunikation funktionieren kann. Ein Beitrag von Adriana Jurić und Stefan Ribitsch.

Die Serie „Erklär mir, wie du lebst“ wurde für das ORF-Kinderprogramm adaptiert und wird in vierminütigen Beiträgen am 19. März, am 15. April und am 7. Mai jeweils ab 8.00 Uhr in „Hallo OKIDOKI“ in ORF 1 gesendet.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at