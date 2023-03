„Stars & Talente by Leona König“: Neue Folge mit Solotänzerin Rebecca Horner und Nachwuchspianistin Sunny Ritter am 19. März

Um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rebecca Horner, Solistin des Wiener Staatsballetts, und Sunny Ritter, 13-jährige hochbegabte Pianistin, bei „Stars & Talente by Leona König“: Am Sonntag, dem 19. März 2023, um 18.00 Uhr in ORF 2 (Dacapo: Samstag, 25. März, 12.30 Uhr ORF 2), arrangiert die leidenschaftliche Nachwuchsförderin und Moderatorin in der jüngsten Ausgabe der ORF-Reihe eine künstlerische Begegnung zwischen den beiden Protagonistinnen.

Die Profitänzerin, die seit vergangenem August ein Auslandsjahr beim Nederland Dans Theater macht und regelmäßig nach Wien zurückkehrt, und die junge, bereits erfolgreiche Musikerin kennen einander schon seit 2022, vom Finale des ebenfalls von Leona König initiierten Klassikförderpreises „Goldene Note“. Diesen gewann die damals Zwölfjährige in der Kategorie Tasteninstrumente und begleitete bei ihrem Auftritt im ORF-Zentrum die als Jurorin engagierte Ballettsolistin bei ihrer tänzerischen Darbietung zu Frédéric Chopins „Nocturne, op. 9, Nr. 2“. Bei „Stars & Talente“ treffen Rebecca Horner und Sunny Ritter wieder aufeinander: Diesmal erarbeiten sie gemeinsam musikalisch wie tänzerisch ein anderes Chopin-Werk: das berühmte Klavierstück „Fantaisie Impromptu, op. 66 in cis-Moll“ in einer gekürzten Version von Sunny Ritter. Davor trifft Leona König Star und Talent gesondert zum Gespräch.

Von Kinderstars und Teddybären

Einst schauspielender Kinderstar – u. a. an der Seite von Publikumslieblingen wie Otto Schenk und Tobias Moretti – entschied sich Rebecca Horner früh für die Tanzkarriere: Seit 2017 ist die gebürtige Wienerin mit jamaikanischen Wurzeln Solotänzerin des Wiener Staatsballetts, seit 2019 Trägerin des renommierten Fanny-Elßler-Rings und gilt neben ihrer ausdruckstarken Performance im klassischen Repertoire auch als Spezialistin für zeitgenössischen Tanz. Diesen praktiziert sie derzeit eine Saison lang bei einer der weltweit führenden modernen Tanzkompanien, dem Nederland Dans Theater in Den Haag. So oft sie kann kommt die Mutter zweier Töchter, die mit dem Choreografen und ehemaligen Balletttänzer Andrey Kaydanovskiy liiert ist, nach Wien. Rebecca weiß genau, was in einem jungen Talent vorgeht, das im Rampenlicht steht. An ihre Anfänge als junge Tänzerin hat Rebecca Horner positive Erinnerungen, konnte sie doch, wenn auch unbewusst, von ihren Schauspielerfahrungen profitieren. Der Ballettstar freut sich schon sehr, für „Stars & Talente“ wieder mit Sunny Ritter zusammenzuarbeiten und sie ein weiteres Stück ihres Weges zu begleiten.

Wie schon ihr Name verrät, ist Sunny ein richtiger Sonnenschein. Die junge, ebenfalls in Wien geborene Pianistin mit kanadischem Reisepass wurde bereits mit sieben Jahren an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien aufgenommen. Später lebte sie einige Jahre in Kanada und war Vollstipendiatin am Royal Conservatory of Music in Toronto. 2021 setzte sie ihre Studien an der Universität Mozarteum Salzburg fort. Die heute 13-Jährige hat mittlerweile zahlreiche internationale Klavierwettbewerbe gewonnen. Neben ihrer Liebe für die Musik beeindruckt auch Sunnys soziales Engagement. Durch Benefizkonzerte hat sie vor, Spenden für ihr Caritas-Projekt „GrundBÄRsorgung“ zu sammeln. Durch diese Initiative soll jedes Flüchtlingskind, das in Wien ankommt, im Rahmen der karitativen Grundversorgung und Integration einen Teddybären erhalten. Sunny Ritter und Leona König suchen in einem Spielzeugwarengeschäft die passenden Stofftiere aus.

Danach führt König Star und Talent im historischen Figaro-Saal des Palais Pálffy zusammen, wo man die kreative Energie zwischen den beiden Künstlerinnen Rebecca Horner und Sunny Ritter förmlich spüren kann, wenn sie schließlich ihre gemeinsame Interpretation von Frédéric Chopins „Fantaisie Impromptu“ darbieten.

Nächste Folge am 26. März mit Harald Serafin

In den nächsten beiden „Stars & Talente“-Folgen sind der Sänger und ehemalige langjährige Seefestspiele-Mörbisch-Intendant Harald Serafin (26. März) sowie Mezzosopranistin Zoryana Kushpler (2. April) – jeweils sonntags, um 18.00 Uhr in ORF 2 – zu sehen. Die letzte Ausgabe am Pfingstmontag, dem 29. Mai, ist zugleich das Semifinale der „Goldenen Note“ und zeigt die Highlights der diesjährigen Audition. Das „Goldene Note“-Finale geht schließlich am Freitag, dem 2. Juni, als glanzvolle TV-Gala um 20.15 Uhr in ORF 2 über die Bühne.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at