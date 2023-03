21. Bezirk: Verlängerung der Ausstellung „Nordwestbahn“

Bis 25.6. im Bezirksmuseum Floridsdorf, Info: 0664/55 66 973

Wien (OTS/RK) - Seit September läuft im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) eine durch den ehrenamtlich wirkenden Bezirkshistoriker Ferdinand Lesmeister gestaltete Sonder-Ausstellung mit dem Titel „150 Jahre Nordwestbahn“. Das Ende der aufschlussreichen Schau war für Sonntag, 19. März, geplant. Wegen dem regen Interesse des Publikums verlängert die Museumsleitung diese Ausstellung bis Sonntag, 25. Juni. Auf 18 Info-Tafeln mit Bildern plus Texten wird die Geschichte der Nordwestbahn dokumentiert. Im Zentrum steht der Strecken-Abschnitt zwischen dem Nordwestbahnhof und Strebersdorf. Das Museum ist am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Dienstag (15.00 bis 17.00 Uhr) geöffnet. Gegen Spenden haben die freiwilligen Museumsleute keinen Einwand. Auskunft: Telefon 0664/55 66 973 bzw. E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Zu besichtigen sind zum Beispiel Reproduktionen von Dokumenten aus dem „Österreichischen Staatsarchiv“. Alte Zeitungsartikel, Plan-Unterlagen der Nordwestbahn-Brücke sowie ein Modell vom Bahnhof Jedlesee werden ebenfalls präsentiert. Der Rückblick beginnt 1872 und endet 2022. Leihgaben des Floridsdorfer Theater-Prinzipals und Eisenbahn-Liebhabers Gerald Pichowetz vervollständigen die Schau. Generell sind die Museumsräume an Feiertagen und an schulfreien Tagen geschlossen. Detaillierte Angaben im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse