Mayer/BMKÖS: 500.000 Euro Sonderförderung für Vertriebs- und Werbemaßnahmen bei Verlagen

Zusätzlich Erhöhung der regulären Verlagsförderung in Höhe von 300.000 Euro.

Wien (OTS) - Vor dem Hintergrund der allgemein schwierigen wirtschaftlichen Lage und unter anderem aufgrund der Insolvenz des Buchgroßhändlers Medienlogistik Pichler-ÖBZ schreibt das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport eine Sonderförderung für Werbe- und Vertriebsmaßnahmen österreichischer Verlage aus. Die Fördermaßnahme ist mit insgesamt 500.000 Euro dotiert.

Antragsberechtigt sind Verlage, die einerseits während der Jahre 2021, 2022 oder 2023 vom BMKÖS gefördert wurden und die andererseits „erhebliche Unsicherheiten bei der Verlagsauslieferung ihrer Buchbestände in Österreich haben“, heißt es in der Ausschreibung.

Neben der einmaligen Sonderförderung wird auch die reguläre Verlagsförderung des BMKÖS heuer um 300.000 Euro erhöht. Insgesamt steigt die Verlagsförderung damit von 3 Mio. Euro 2022 auf 3,3 Mio. Euro in diesem Jahr.

„Der aktuelle Insolvenzfall hat in einer ohnehin schon schwierigen wirtschaftlichen Lage schwere Auswirkungen auf die Buchbranche ausgelöst – und damit auch Konsequenzen für die österreichische Autorinnen- und Autorschaft“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Das BMKÖS fördert daher für all jene Verlage, die derzeit mit erheblichen Schwierigkeiten im Vertrieb konfrontiert sind, Projekte im Bereich Werbung und Vertrieb, um den entstandenen Problemen entgegenzuwirken. Gerade im Vorfeld des österreichischen Gastland-Auftritts bei der Leipziger Buchmesse ist es unsere Verantwortung als Fördergeber, die Verlagsbranche als Rückgrat der österreichischen Literatur zu unterstützen.“

Im Zuge der Sonderförderung, die das BMKÖS nach zahlreichen intensiven Gesprächen mit Branchenvertreter:innen und dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels entwickelt hat, ist pro Antrag eine Maximalsumme von 150.000 Euro bzw. 10 Prozent des Inlandsumsatzes im Jahr 2022 möglich. Förderbar sind alle Vertriebs- und Marketingmaßnahmen bzw. Projekte, die dem Vertrieb der Bücher des Verlags dienen und die den Büchern und Autorinnen und Autoren des Verlags eine breitere Öffentlichkeit verschaffen, also beispielsweise Lesungen und Buchpräsentationen, eine Teilnahme an Buchmessen oder anderen literarischen Veranstaltungen, Digitalisierungsmaßnahmen, oder der Auf- und Ausbau neuer bzw. bestehender Vertriebs- und Auslieferungsstrukturen.

Der Ausschreibungstext wurde auf der Website des BMKÖS veröffentlicht.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. (FH) Michael Weiß

Pressesprecher der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+43 6648479043

michael.weiss @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at