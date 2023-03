5. Bezirk: Führung „Jüdisches Margareten“ am Samstag

Informationen per E-Mail: schreibtisch@readingroom.at

Wien (OTS/RK) - Seit Jahren bietet das ehrenamtlich arbeitende Team des Kultur-Vereines „read!!ing room“ interessante Führungen mit verschiedensten Schwerpunkten an. Am Samstag, 18. März, beginnt um 11.00 Uhr die nächste „kult.tour“. Der Ausgangspunkt ist die Kirche St. Florian (5., Wiedner Hauptstraße 97). Bei dem zirka 1,5 Stunden langen Rundgang erzählen Geschichtskundige über das Themenfeld „Das jüdische Margareten“. Von einer Gedenktafel für eine zerstörte Synagoge (Siebenbrunnengasse) bis zur Errichtung des „Rüdigerhofs“ (Hamburgerstraße) durch den jüdischen Otto Wagner-Schüler Oskar Marmorek reichen die Erläuterungen. Ebenso ist von der heutigen „Jüdischen Community“ die Rede und es wird auf „Stolpersteine“ hingewiesen. Teilnehmer*innen an der spannenden Exkursion sollen individuelle Spenden geben. Mehr Informationen und Anmeldungen: Telefon 0699/19 66 22 42 (Neil Y. Tresher) und E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

