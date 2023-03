Kulturvernetzung NÖ lädt zu Vernetzungs- und Infoabenden

Ab 27. März im Weinviertel

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Kulturvernetzung NÖ ist seit mehr als 20 Jahren die erste Anlaufstelle für Fragen aller Art, wenn es um die Umsetzung von Kunst- und Kulturprojekten geht. Künstler und Künstlerinnen, Kulturinitiativen, Gemeinden und Vereine können sich auf diesem Weg wertvolle – und auch kostenlose – Unterstützung für ihre Vorhaben holen, wobei sämtliche Bereiche von der Vereinsgründung über Finanzierungsfragen bis hin zu Konzeptentwicklungen abgedeckt werden.

Neben individuell zu vereinbarenden Gesprächsterminen und Beratungen der Kulturvernetzung NÖ GmbH. vor Ort wird jetzt im Weinviertel auch zu vier Vernetzungs- und Infoabenden mit Viertelsmanager Richard Pleil geladen, bei denen die Möglichkeit besteht, Kontakte zu knüpfen und sich zu vernetzen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Vorstellung der Services der Kulturvernetzung NÖ GmbH., wobei auch genügend Raum für die Beantwortung von Fragen bzw. für Diskussionen und Erfahrungsaustausch gegeben ist.

Die Termine starten am Montag, 27. März, für den Bezirk Gänserndorf in der Kulturbühne Dakig in Gänserndorf (www.kulturbuehne.at) und werden am Dienstag, 28. März, für den Bezirk Korneuburg im Bühnenwirtshaus Gwölb in Korneuburg (www.gwoelb.com) fortgesetzt. Weiter geht es für den Bezirk Mistelbach am Mittwoch, 29. März, im Bühnenwirtshaus babü in Wolkersdorf (www.babue.com), bevor die Runde der Vernetzungs- und Infoabende am Donnerstag, 30. März, für den Bezirk Hollabrunn im Kulturhaus Ziersdorf (www.konzerthaus-weinviertel.at) abgeschlossen wird; Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Nähere Informationen und Anmeldungen beim Büro Weinviertel der Kulturvernetzung NÖ GmbH. unter 02572/20250-511 bzw. 0676/5768522, Richard Pleil, und e-mail richard.pleil @ kulturvernetzung.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse