UMIT TIROL mit „Bestnoten“ durch internationale Gutachter*innengruppe bewertet

Reakkreditierungsverfahren der AQ Austria abgeschlossen

Die UMIT TIROL beschreitet nach gut 20 Jahren seit ihrer Gründung mit der Profilschärfung als Gesundheitsuniversität einen wichtigen Schritt. Die „Bestnoten“ der internationalen Gutachter*innengruppe bestätigen den sehr guten Weg der UMIT TIROL. Mit den Profilbereichen der UMIT TIROL kann die Privatuniversität in Lehre und Forschung sowie in der Drittmittelakquirierung künftig einen substantiellen Beitrag leisten, um das Gesundheitswesen und die Medizin von Morgen mitzugestalten. Die Herausforderungen im Gesundheitswesen sind vielfältig. Datengetriebene personalisierte Medizin, Digitalisierung und medizinische Informationsverarbeitung, die Herausforderungen durch die Demografie, Public Health, und Innovationen in der Medizintechnologie sind einige der Themen, in welche sich die UMIT TIROL einbringen wird". Univ.-Prof. Dr. Günter Weiss, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates der Privatuniversität UMIT TIROL 1/4

Die Bewertung der UMIT TIROL durch renommierte internationale Gutachter*innen mit „Bestnoten“ bestätigt den sehr erfolgreichen Weg der UMIT TIROL. Die UMIT TIROL ist eine starke Privatuniversität und hat mit ihrem Profil, ihrer Kompetenz und ihrer Performance Alleinstellungsmerkmal. Das hohe Engagement der Mitarbeiter*innen im wissenschaftlichen Bereich wie auch im Bereich der Verwaltung, die sehr hohe Qualität in Lehre und Forschung und die sehr hohen Standards im Bereich Qualitätssicherung machen die UMIT TIROL zu einer verlässlichen Partnerin für unsere Studierenden, für unsere Kooperationspartner und für die Gesellschaft. Neben unseren Kernbereichen in Lehre und Forschung wollen wir künftig auch vermehrt Akzente im Bereich Third Mission durch den Wissenstransfer in die Gesellschaft und durch den Ausbau von Fort- und Weiterbildungen setzen". Prof. Dr. Sandra Ückert, Rektorin der Privatuniversität UMIT TIROL 2/4

Die UMIT TIROL schlägt als Gesundheitsuniversität die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis. Gerade die Kooperation mit Gesundheits- und Pflegeversorgungseinrichtungen und mit einschlägigen Technologieunternehmen macht die UMIT TIROL zu einer Treiberin von Innovationen im Gesundheitswesen. Das entspricht auch dem Gründungsgedanken der UMIT TIROL. Davon profitieren auch die Tirolerinnen und Tiroler. Internationale, nationale und regionale Kooperationspartner ermöglichen der UMIT TIROL ihr Wissen im Netzwerk zu generieren und an Studierende und jungen Forscher*innen weiterzugeben. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist ein klares Bekenntnis und zugleich Auftrag der UMIT TIROL". Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Bernhard Tilg, Vizerektor der Privatuniversität UMIT TIROL 3/4

„Die UMIT TIROL hat mit dem Ergebnis zum laufenden Reakkreditierungsverfahren gezeigt, dass sie als Privatuniversität den sehr hohen Qualitätsansprüchen und internationalen Maßstäben mehr als gerecht wird. Hohe Qualität in forschungsgeleiteter Lehre und hervorragende Studierendenbetreuung ist eines der zentralen Anliegen des akademischen Senates der UMIT TIROL. Wissensgenerierung und Wissensvermittlung mit vorbildhafter didaktischer Methodik, modern und zukunftsweisend aufgestellt ist eine unserer Kernaufgaben. Bestausgebildete Studierende mit hoher Fachkompetenz, mit hohen sozialen Skills, mit Neugier und Begeisterung ausgestattet sind unsere Zukunft, und gleichzeitig unser Auftrag als UMIT TIROL. Univ.-Prof. Dr. Harald Stummer, Vorsitzender des Senates der Privatuniversität UMIT TIROL 4/4

Hall in Tirol (OTS) - Das Board der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) hat in der Sitzung am 15. März 2023 dem Antrag der UMIT TIROL – Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und -technologie auf institutionelle Reakkreditierung sehr positiv und „ohne Auflagen“ stattgegeben. Die internationale Gutachter*innengruppe hat die UMIT TIROL in allen formalrechtlichen Prüfkriterien mit „sehr gut“ bewertet. Mit dieser vierten institutionellen Reakkreditierung (2006, 2011, 2016 und 2022) werden der UMIT TIROL in allen universitären Handlungsfeldern (Governance, Lehre, Forschung und Personal) ausnahmslos „Bestnoten“ erteilt.

Eine internationale Gutachter*innengruppe hat im Auftrag der AQ Austria die UMIT TIROL in zwölf formalrechtlichen Prüfkriterien (Profil und Zielsetzung, Entwicklungsplan, Organisation, Studienangebot, Beratungs- und Unterstützungsangebote für Studierende, Forschung und Entwicklung, Personal, Finanzierung, Infrastruktur, Kooperationen, Qualitätsmanagementsystem, Information) detailliert geprüft und mit „sehr gut“ bewertet. Dieses Gutachten der internationalen Gutachter*innengruppe war Basis der Entscheidung des Boards der AQ Austria.

Im Zuge des Reakkreditierungsverfahrens wurde das Profil der UMIT TIROL für die kommende Reakkreditierungsperiode weiterentwickelt und geschärft. Die UMIT TIROL fokussiert künftig als Gesundheitsuniversität mit den Profilbereichen Health Technology, Health Sciences, Sportmedizin & Prävention.

Wesentlicher Bestandteil des 2.024-seitigen Reakkreditierungsantrages ist der Entwicklungsplan der UMIT TIROL, der die umfassenden zentralen strategischen Entwicklungsvorhaben der UMIT TIROL und deren operative Umsetzung zum Inhalt hat. Neben den universitären Handlungsfeldern Governance, Lehre, Forschung und Personal wird in vierzehn strategischen Projekten die Weiterentwicklung der UMIT TIROL beschrieben. Eng verzahnt mit dieser zentralen Universitätsstrategie sind die im Entwicklungsplan dargestellten wesentlichen inhaltlichen Ausgestaltungen aller wissenschaftlichen Organisationseinheiten in den Bereichen Forschung und Lehre.

Die Einbettung der UMIT TIROL in den internationalen, nationalen und regionalen Forschungsraum ist ein wichtiges Ergebnis der bisherigen Entwicklungen und gleichzeitig dessen weiterer strategischer Ausbau Ziel der kommenden Reakkreditierungsperiode. UMIT TIROL kann heute auf solide und substantielle Kooperationen international, national und regional verweisen und auf eine hervorragend ausgestaltete Forschungsprojektlandschaft. Die Einwerbung kompetitiver Drittmittel und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sind wesentliche Determinanten einer erfolgreichen UMIT TIROL.

Die UMIT TIROL ist eine forschungsstarke Privatuniversität. Die von den internationalen Gutachter*innen sehr gewürdigten Forschungsaktivitäten der UMIT TIROL werden künftig durch die Etablierung von interdisziplinären Kompetenzzentren synergetisch erweitert, dazu zählen u.a. Health Technology und Künstliche Intelligenz, Modellbildung - Simulation - Decision Making, Gesundheitsförderung, Prävention und Bewegung. Diese Zentren werden maßgeblich sowohl zu einer Bündelung und Vertiefung der wissenschaftlichen Kompetenz im Sinne einer interdisziplinären Zusammenarbeit, der Entwicklung von innovativen Forschungsansätzen und Alleinstellungsmerkmalen als auch zu einer Schärfung der Außendarstellung der UMIT TIROL beitragen. Darüber hinaus verstehen sich diese Kompetenzzentren als Anlaufstelle für die Bearbeitung komplexer Fragestellungen regionaler, nationaler und internationaler Partner.

Mit ihren aktuell 30 Bachelor-, Master- und Doktoratsstudien sowie Universitätslehrgängen bietet die UMIT TIROL durch qualitativ sehr hochwertige und forschungsgeleitete Lehre ihren Studierenden zukunftsweisende Ausbildungen für das Gesundheitswesen und für den Technologiebereich mit einer hohen Akzeptanz am Arbeitsmarkt. Rund 4.500 Absolvent*innen haben bisher Ausbildungen an der UMIT TIROL erfolgreich absolviert und sind regional, national und international im privaten und öffentlichen Gesundheitssektor tätig. Die UMIT TIROL-Absolvent*innen verleihen durch regelmäßige Evaluierungen der Privatuniversität Bestnoten hinsichtlich ihres Empfehlungswertes und zeigen sich hoch zufrieden mit der Qualität der Lehre und dem Service für die Studierenden.

Das akademische Zusammenleben an der UMIT TIROL wird durch ein umfassendes systemisches Regelwerk mit Satzungen, Geschäftsordnungen und Richtlinien nicht nur tagtäglich gelebt, sondern auch kontinuierlich weiterentwickelt. Das akademische Miteinander mit den maßgeblichen Eckpfeilern, wie Freiheit der Forschung und Lehre, Verpflichtung hoher wissenschafts-ethischer Grundsätze in Lehre und Forschung und in der Ausbildung des hochqualifizierten akademischen Nachwuchses, die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden, berufliche und gesellschaftliche Verantwortung als Privatuniversität zu übernehmen, ist ein wesentlicher Grundsatz der UMIT TIROL und in den Leitbildern entsprechend verankert.

Die UMIT TIROL hat ein sehr umfassendes professionelles Qualitätsmanagementsystem zur Weiterentwicklung, Evaluierung und zum Monitoring von Qualität in allen universitären Handlungsfeldern: Governance, Lehre, Forschung, Personal. Auch verfügt die UMIT TIROL über eine umfassende und dezidierte Kommunikations-, Mitwirkungs- und Verantwortungsstruktur, die von den internationalen Gutachter*innengruppe besonders gewürdigt wurde.

Die UMIT TIROL versteht sich als Gesundheitsuniversität in Verantwortung gegenüber all‘ ihren Stakeholdern, den Studierenden, den Forschenden und Lehrenden, den Kooperationspartnern, den Eigentümern, den Finanziers und der Gesellschaft. Lehre und Forschung auf höchstem Niveau, Wissenstransfer in das Gesundheitswesen zum Wohle der Menschheit und der damit zusammenhängende nachhaltige und verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen prägen das Selbstverständnis der Privatuniversität UMIT TIROL.

Umfassende Informationen zur UMIT TIROL finden sich unter www.umit-tirol.at



