Ein Platz im Paradies - Tieraschebeisetzung leistbar

Würdevoll über das Leben hinaus - amicus Tierfriedhöfe

Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Kärnten (OTS) - Egal ob der Tod unvorhergesehen, aufgrund von Altersschwäche oder Krankheit eintritt. Wenn das geliebte Haustier stirbt, ist es besonders schmerzlich. Wer einen würdevollen Ruheplatz für sein Haustier möchte, dem entstehen Kosten. Um den Platz im Paradies leistbar zu machen, senkt paxnatura die Preise um rund ein Viertel auf den amicus Tierfriedhöfen.

Dem Zeitgeist entsprechend entscheiden sich immer mehr Menschen für eine würdevolle Beisetzung ihres geliebten Haustiers. Die Bedeutung der Vierbeiner hat sich in den letzten Jahren stark verändert und so werden die Nachfragen nach Tieraschebeisetzungen auf den Naturbestattungsflächen von paxnatura immer häufiger. „Wir merken in den letzten Monaten einen Anstieg an Anfragen für Tieraschebeisetzungen. Wir möchten einerseits die Belastungen für die Tierhalter so gering als möglich halten, andererseits schöne Plätze für den letzten Abschied anbieten. Um das zu ermöglichen, haben wir unsere Preise angepasst“, erklärt Dipl. Bw. Karin Seewald, Geschäftsführerin von paxnatura Naturbestattungs GmbH & Co KG. Die Kosten für einen Platz am amicus Tierfriedhof wurden um rund ein Viertel gesenkt.

Würdevoll über das Leben hinaus

Für die meisten Menschen war das eigene Haustier ein jahrelanger treuer und liebevoller Begleiter im Alltag. Egal ob Hund, Katze oder Pferd: Menschen verbinden Erlebnisse und Erinnerungen mit dem eigenen Haustier. Geht der geliebte Vierbeiner über die Regenbogenbrücke, ist der Schmerz meist unaussprechbar. „Niemand denkt zu Lebzeiten gerne an den Tod des Haustiers. Aus unserer Erfahrung können wir aber sagen, dass es wichtig und zugleich beruhigend für die Besitzer:innen ist zu wissen, was nach dem Ableben des Haustiers geschehen soll“, erzählt Seewald weiter.

Umso verständlicher ist es, dass man die Vierbeiner an einem guten Ort wissen möchte. „Die paxnatura amicus Tierfriedhöfe sind der ideale Platz für die letzte Ruhe geliebter Haustiere. Sie sind idyllisch und bieten dadurch einen wunderbaren Rahmen, um Abschied zu nehmen“, erklärt paxnatura Geschäftsführerin Dipl. Bw. Karin Seewald.

Abschied individuell gestalten

Auf den paxnatura Humanfriedhöfen finden die amicus Tierfriedhöfe in einer eigens dafür vorgesehenen Fläche Platz. Besonders sind die Beisetzungsmöglichkeiten: Die können von den Besitzer:innen individuell mitgestaltet werden. Egal ob zarte Hintergrundmusik oder stille Beisetzungen – am Tierfriedhof zählen die Wünsche der Besitzer:innen. Zusätzlich bringt paxnatura auf Wunsch eine Namenstafel am Gedenkstein zur Erinnerung an. „Wir haben in der Vergangenheit viele Anfragen zu Tieraschebeisetzungen erhalten. Es war uns wichtig den Menschen einen würdevollen Ruheplatz für ihre Haustiere anbieten zu können,“ sagt Karin Seewald ergänzend.

