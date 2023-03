Josef Gruber übergibt Tips-Chefredaktion an Alexandra Mittermayr

Linz (OTS) - Josef Gruber hat mit seinem Team Tips zur meistgelesenen* Zeitung in Oberösterreich gemacht und diese Spitzenposition seit mittlerweile über 15 Jahren souverän gehalten. Nachdem er vor wenigen Tagen seinen 65. Geburtstag gefeiert hat, übergibt er die Chefredaktion an die bisherige Chefredakteur-Stellvertreterin Alexandra Mittermayr. Dem Medienhaus Wimmer bleibt Gruber als Chefredakteur der Kaufzeitung „Ischler Woche“ erhalten. Auch wird er weiterhin als Präsident im Verband der Regionalmedien Österreichs (VRM) aktiv sein.

Die Nachfolge wurde gut vorbereitet. Seit Anfang 2020 sind Moritz Walcherberger und Lorenz Cuturi, Sohn des Herausgebers Rudolf Andreas Cuturi, zusätzlich in der Tips-Geschäftsführung. Die beiden sind deshalb mit der Führung der regionalen Wochenzeitung, die sich als einzige in OÖ-Besitz befindet, bereits bestens vertraut.

„Es macht mich sehr stolz, zu sehen, was wir in den vergangenen Jahrzehnten erreicht haben“, freut sich Josef Gruber, der die regionale Wochenzeitung mit dem Konzept „total regional“ zum nachhaltigen Erfolg geführt hat. "Jetzt werde ich es etwas ruhiger angehen und meine neu gewonnene, freie Zeit genießen“, nimmt sich der leidenschaftliche Radfahrer vor.

„Es ehrt mich sehr, in diese großen Fußstapfen treten zu dürfen. 717.000* Leserinnen und Leser pro Woche mit interessanten, regionalen Inhalten zu versorgen, ist eine Herausforderung, die ich gerne mit meinem Redaktionsteam annehme. Als langjährige Stellvertreterin hatte ich Gelegenheit, in diese verantwortungsvolle Rolle hineinzuwachsen.“, bedankt sich Alexandra Mittermayr für das entgegengebrachte Vertrauen.

„Für die meistgelesene* Zeitung in Oberösterreich tätig zu sein, ist eine wunderschöne Herausforderung“, betont Moritz Walcherberger, der zuvor als Marketing- und Verkaufsleiter bei Tips erfolgreich war, bevor er 2020 in die Geschäftsführung wechselte: „Wir sind in Oberösterreich bestens vernetzt – das zeichnet uns genauso aus wie unser Innovationsgeist verbunden mit Tradition und Beständigkeit“.



Die Eigentümerfamilie Cuturi, allen voran Herausgeber Rudolf Andreas Cuturi, bedankt sich bei Josef Gruber für die langjährige Zusammenarbeit.





*Quelle: ARGE Media Analysen MA 21/22: Feldarbeit Durchführung GFK Austria, IFES, 01.07.2021-30.06.2022. Ungewichtete Fälle: 2.378 in OÖ, 2.307 in NÖ, max. Schwankungsbreite +/- 2,0 %.

**Quelle: ARGE Media Analysen/Regioprint



Foto:Tips

