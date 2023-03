SOS Mitmensch: Protestkundgebung gegen Koalition mit Rassisten in Niederösterreich!

Braucht klare rote Linien gegen Rechtsextremismus und Rassismus

Wien (OTS) - SOS Mitmensch kündigt an, gemeinsam mit anderen Organisationen und engagierten Personen eine Protestkundgebung gegen die ÖVP-FPÖ-Koalition in Niederösterreich abzuhalten, „Wir sehen nicht schweigend zu, wie ideologische Rechtsextremisten und Rassisten mit weitreichender Macht ausgestattet werden“, so die Menschenrechtsorganisation.

„Es ist ein gefährlicher politischer Dammbruch, dass Personen wie Udo Landbauer, der antisemitische Kreise bejubelt und Bücher mit NS-Liedgut beworben hat, und Gottfried Waldhäusl, der Schülerinnen rassistisch herabgewürdigt hat, jetzt mit einem Koalitionsabkommen belohnt werden“, übt Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch, scharfe Kritik am Koalitionsabkommen.

Die Protestkundgebung wird am Tag der konstituierenden Sitzung des niederösterreichischen Landtags am 23. März von 8:00 Uhr bis 9:30 Uhr vor dem Landhaus in St. Pölten stattfinden. Die kundgebungsunfreundliche frühe Uhrzeit sei notwendig, weil ab 10:00 Uhr der Landtag tage und dann die so genannte "Bannmeile" gelte, die Kundgebungen im Umkreis des Landtags untersage, erklärt SOS Mitmensch. „Wir sehen die Kundgebung als Mahnruf, dass es für eine Demokratie nicht egal ist, wem eine Brücke zur Macht gebaut wird. Es ist, nach dem Befördern von Waldhäusl ins Integrationsressort, bereits der zweite schwere Sündenfall von Johanna Mikl-Leitner“, so Pollak in Richtung der niederösterreichischen Landeshauptfrau.

SOS Mitmensch fordert zum Schutz der Demokratie klare rote Linien gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Für rechtsextreme und rassistische Akteur*innen müsse es negative Konsequenzen geben, dazu zähle auch der Ausschluss aus Koalitionen, so die Menschenrechtsorganisation.

