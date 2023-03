Schwarz-Blau ist die Steigerung von ÖVP-Alleinregierung

St. Pölten (OTS) - Die Freude in Niederösterreich über den Verlust der ÖVP-Alleinregierung war außerhalb der ÖVP sehr groß. „Es war die Hoffnung, dass Niederösterreich wieder in die Vorwärtsbewegung kommt und Zukunft gestaltet. Ein Pakt zwischen ÖVP und FPÖ katapultiert das Land in die Vergangenheit“, so die Grüne Landessprecherin Helga Krismer in ihrer ersten Reaktion. Für die Grünen zeigt die ÖVP die „dunkle Seite der Macht“, denn: „Um an der Macht zu bleiben, verkauft Johanna Mikl-Leitner die Zukunft des Landes und holt Hitlergrußzeiger in die Regierung. Es werden jetzt wieder Straßen statt Windräder gebaut und die Teuerung wird dadurch befeuert. ÖVP und FPÖ geht es nicht, die Menschen und das Überleben der Niederösterreicherinnen, sondern um Machtverliebtheit.“

Unter diesen Vorzeichen können die Grünen Johanna Mikl-Leitner nicht wählen. Helga Krismer hält mit ihrer Sorge ums Land, nicht hinter dem Berg und ihrer Enttäuschung über Mikl-Leitner: „Wer auf die Idee kommt, mit Klimaleugnern, Wissenschaftsverweigerern, Kunstfeinden und Hetzern einen Pakt einzugehen, hat die Liebe zum Land verloren“.

