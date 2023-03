OekoBusiness Wien: TPA Steuerberatung ausgezeichnet

Wien (OTS) - Am 13.3. zeichnete OekoBusiness Wien die Mitglieds-Betriebe im Wiener Rathaus aus. Das Steuerberatungsunternehmen TPA erweitert seit Jahren konsequent seine Kompetenz im ESG-Bereich. Ein Grund mehr für das ESG-Team von TPA, sich über die Auszeichnung durch OekoBusiness Wien zu freuen.

Im Rahmen des Programms von OekoBusiness Wien zeichnet die Stadt Wien alljährlich Unternehmen aus, die durch besonders innovative Umweltprojekte herausragen. Damit würdigt die Stadt Wien betriebliche Projekte und Ideen, um Energie, Abfall und Ressourcen einzusparen. TPA zählt zum zweiten Mal in Folge zu den Mitgliedsbetrieben. Am 13.3. fand die offizielle Verleihung aller Unternehmen mit dem Wiener Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky im Wiener Rathaus statt.

TPA Nachhaltigkeitsbeauftragter Jürgen Baumgartner dazu „Wir sind davon überzeugt, dass wirtschaftlicher Erfolg und nachhaltiges Handeln nur Hand in Hand gehen können. Das beobachten wir in unserer Geschäftspraxis. Wir verstehen uns als Unternehmen in Bewegung, wir wollen uns weiterentwickeln und sind offen für innovative Ansätze.“

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiter:innen in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiter:innen – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com





