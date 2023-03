AVISO: Bundesheer zeichnet "ORF" und "Licht ins Dunkel" aus

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 22. März 2023, wird der Ehrenpreis des Militärkommandos Wien „Pro Defensione“ durch den Militärkommandanten von Wien Brigadier Kurt Wagner an die Hilfsorganisation "Licht ins Dunkel" und an den "ORF", verliehen.



Die Laudatio übernimmt dabei die Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.



Zudem wird noch ein Bediensteter des Bundesheeres von der Garde mit dem Ehrenpreis „Pro Defensione Junior“ ausgezeichnet.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von Covid-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung bis 21. März 2023, 10:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1905 bzw. presse-wien@bmlv.gv.at, verpflichtend.

Ablauf:

Einlass ab 12:00 Uhr an der Wache der Maria-Theresien-Kaserne

13:00 Uhr Beginn der Veranstaltung

15:00 Uhr voraussichtliches Ende

Ort

Maria-Theresien-Kaserne,

Am Fasangarten 2, 1130 Wien.







Rückfragen & Kontakt:

Militärkommando Wien

Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

+43 664 622 1905

presse-wien @ bmlv.gv.at