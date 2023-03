Die Präfektur Shiga unternimmt einen ersten Vorstoß nach Wien: Werbeaktion für globale Verbindung.

Otsu, Japan, 17. März 2023 (ots/PRNewswire) - – Aussteller auf der „Ferien-Messe Wien", der größten Reisemesse von Österreich –

Im Rahmen der Bemühungen, Touristen anzuziehen und den Export örtlicher Spezialitäten zu fördern, wird die Präfektur Shiga eine PR-Kampagne in Österreich starten, indem sie an einem Stand auf der „Ferien-Messe Wien" ausstellt, die zum ersten Mal in drei Jahren wieder stattfinden wird. Die „Ferien-Messe Wien" ist die größte Urlaubsmesse Österreichs. Shiga ist die einzige japanische Kommunalregierung, die an der Ausstellung teilnimmt. Darüber hinaus werden offizielle Vertreter von Shiga mehrere Reiseveranstalter und relevante Organisationen in Österreich besuchen, um ihnen den besonderen Charme ihrer Präfektur nahezubringen und Beziehungen zu ihnen aufzubauen.

Logo der Präfektur Shiga: https://kyodonewsprwire.jp/img/202303103808-O1-JQQZvb4l

1. Messestand auf der Reisemesse

Die Präfektur Shiga wird Werbeartikel an einem Stand zeigen, der auf der „Ferien-Messe Wien" von der japanischen Fremdenverkehrsorganisation – Japan National Tourism Organization (JNTO) – eingerichtet wurde, um nach Japan reisende Touristen anzuziehen und die Vertriebskanäle für ihre Spezialitäten zu erweitern.

Zeitraum: 16. März (Donnerstag) – 19. März (Sonntag) 2023

Veranstaltungsort: Messe Wien, Wien

Besucher: Personen aus der Reisebranche und andere Personen, die an Reisen interessiert sind

(Etwa 155.000 Besucher besuchten die vorherige Messe im Jahr 2020.)

PR-Inhalt: Werbung für „Shiga rhythm" (der entspannte Lebensrhythmus Shigas), „Biwaichi" (Radweg), Shigas Sake (Reiswein), grüner Omi-Tee usw.

Sonstiges: Direktverkäufe an lokale Reisebüros und Lebensmittelunternehmen in Wien.

Logo von Shiga rhythm: https://kyodonewsprwire.jp/img/202303103808-O3-3oSceT79

Logo von Biwaichi: https://kyodonewsprwire.jp/img/202303103808-O4-Yvzb72Ve

2. Besuchte Organisationen in Österreich

– Hauptsitz des österreichischen Fremdenverkehrsamtes Austrian National Tourist Office (ANTO)

Der Besuch zielt darauf ab, Beziehungen mit der ANTO-Zentrale in Erwartung nach Japan reisender Touristen aufzubauen.

– Bundesland Burgenland

In Zusammenarbeit mit ANTO werden offizielle Shiga-Vertreter die Regierung des Bundeslandes Burgenland besuchen, wo sich der bekannte Neusiedler See befindet, um Beziehungen aufzubauen und Informationen zu sammeln, sodass ein zukünftiger Austausch stattfinden kann. Darüber hinaus werden sie sich den Radtourismus und die fahrradfreundliche Umgebung ansehen.

3. Höflichkeitsbesuch bei der japanischen Botschaft in Österreich

Die offiziellen Shiga-Vertreter werden den japanischen Botschafter in Österreich mit seiner freundlichen Genehmigung besuchen, um die Zusammenarbeit bei der Herstellung von Beziehungen zu lokalen Organisationen und der Verbreitung von Informationen über die Präfektur zu gewährleisten.

Die Shiga-Delegation besteht aus sechs Vertretern:

jeweils ein Vertreter vom Ministerium für allgemeine Politikplanung, dem Ministerium für Handel, Industrie, Tourismus und Arbeit, dem Ministerium für öffentliche Arbeiten und Verkehr und dem Fremdenverkehrsamt von Biwako (Biwako Visitors Bureau) sowie zwei Vertreter vom Ministerium für Landwirtschaft und Fischerei.

Hintergrund

Österreich und Biwako (Lake Biwa) haben eine ähnliche Form.

https://kyodonewsprwire.jp/img/202303103808-O2-VclHxcHp

Nachdem ANTO getwittert hatte „Lake Biwa und Österreich haben eine ähnliche Form" (1. Juli 2021), nutzten Shiga und Österreich die Gelegenheit, den gegenseitigen Austausch zu fördern. Beim „Omi Spring Biwako Classical Music Festival" im Jahr 2022 wurden Informationen über Österreich vermittelt, und im „COCOSHIGA" (Shigas Spezialitätengeschäft) in Tokio wurde eine Österreich-Messe veranstaltet.

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-prafektur-shiga-unternimmt-einen-ersten-vorstoW-nach-wien-werbeaktion-fur-globale-verbindung-301774813.html

Rückfragen & Kontakt:

ONUMA Syoji,

EBINE Tsuyoshi,

TSUJI Ryosuke,

Shigarhythm Promotion Office/Biwaichi Promotion Office,

Tourismusbüro,

Ministerium für Handel,

Industrie,

Tourismus und Arbeit,

Präfektur Shiga,

Tel.: + 81-77-528 44-3746