TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Das Gespenst von 2008", von Max Strozzi

Ausgabe vom Freitag, 17. März 2023

Innsbruck (OTS) - Die Bank-Turbulenzen dies- und jenseits des Atlantiks rütteln am Vertrauen in den Finanzsektor und schüren die Angst vor einer neuen Bankenkrise. Beste Gelegenheit zu beweisen, dass die Versprechen von 2008 nun auch halten.

Ein US-Einzelfall, ein spezielles Geschäftsmodell, nicht mit anderen Banken vergleichbar und überhaupt ist der Bankensektor stark, alles cool: Der Kollaps der kalifornischen Silicon Valley Bank wurde als spezieller Sonderfall dargestellt und vielleicht ist er es auch. Dennoch schaffte es der bis dato höchstens profunden Kennern bekannte kalifornische Start-up-Finanzierer, rund um den Globus Bankaktien in den Keller zu schicken. Die Schweizer Großbank Credit Suisse wiederum ist in der Finanzwelt schon eher ein Begriff. Sie gilt als eine von 30 systemrelevanten Banken der Welt. Seit Jahren setzt dem Schweizer Geldhaus ein massiver Vertrauensverlust zu. Die Traditionsbank ließ von Geldwäscherei für die Mafia über Geschäfte mit Diktatoren bis zu Bespitzelungen keinen Skandal aus, zudem verlor sie Milliarden beim Zusammenbruch diverser Hedgefonds. Schließlich hatten auch die saudischen Finanziers die Nase voll und entzogen der Bank das Vertrauen. Die Schweizerische Notenbank sprang mit einer gewaltigen Kreditlinie von umgerechnet 51 Mrd. Euro ein und rettete de facto die Bank.

Immer noch alles cool? Oder drohen Finanzdramen wie im Jahr 2008? Von außen lässt sich nicht in das Herz der Geldhäuser sehen, das hat uns seinerzeit die Finanzkrise eindrücklich gezeigt. Inzwischen haben Banken in Europa allerdings deutlich mehr Reserven als vor 15 Jahren, versichern Experten. Die Geldhäuser durchliefen seitdem diverse Stresstests, von denen man erwarten muss, dass sie auch halten, was sie versprechen. Gleichzeitig könnte sich aber ein Sturm zusammenbrauen, auf den mehrere Finanz-Fachleute hinweisen: Die rapide gestiegenen Zinsen kurbeln zwar das Zinsgeschäft wieder an, lassen aber beispielsweise den Wert niedrig verzinster Staatsanleihen und anderer Papiere, die Banken in den vergangenen Jahren angehäuft haben, massiv einbrechen. Das Blatt kann sich natürlich im Lauf der Zeit wieder wenden und alles ist gut.

Vertrauensbildend ist die aktuelle Situation jedenfalls nicht. Dass sich die US-Regierung nach der SVB-Pleite gezwungen sah, den Schutz aller Einlagen bei den Geldhäusern zu betonen – und zwar über die geltende Marke von 250.000 Dollar hinaus –, zeigt den Ernst der Lage. Und gestern die nächste Nachricht, die nicht gerade zur Entspannung beiträgt: Zwei US-Großbanken überlegen, der unter Druck geratenen US-Bank First Republic mit Kapitalspritzen beizuspringen.

Nach 2008 klingt das alles noch nicht, aber eine Vertrauenskrise lässt sich nicht leugnen. Nun wird sich zeigen, ob nach dem Finanzkollaps 2008 die Hausaufgaben wirklich erledigt wurden und die Versprechen von damals auch halten.





