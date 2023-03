Mit Musik am Berg schwungvoll in den Frühling starten

Frühlingskonzerte in der Destination Alpenregion Vorarlberg

Bludenz (OTS) - Musikalischer Genuss bei Sonnenschein und Frühlingsluft – gibt es etwas Schöneres? Ja, wenn die Musik durch die Berge Vorarlbergs klingt! Bei mehreren Anlässen im Brandnertal, im Klostertal und im Großen Walsertal gibt es dazu wunderbare Gelegenheit.

Firnklang im Brandnertal

In der Früh sportlich im Schnee, ab Mittag entspannen auf der Sonnenterrasse: das ist das Motto im Frühling im Brandnertal. Fehlt nur noch beste Live-Musik zum perfekten Wochenende – der Firnklang liefert sie! Jeden Freitagnachmittag im März Bands und DJs in verschiedenen Locations im Tal. Ab Sonntagmittag geht der Sound-Marathon am Berg weiter – mit Beats von Schlagern über House bis Rock & Pop vor traumhafter Winterkulisse im Skigebiet. Der Eintritt ist kostenlos – am Berg mit gültigem Skiticket (bis 26.03.23).

Passkonzert in Faschina im Großen Walsertal

Die Konzertreihe am Faschinapass geht in die zweite Runde: Am 1. April bringt die fünfköpfige Formation Granada die mediterrane Leichtigkeit der Steiermark auf die Passkonzert-Bühne im Biosphärenpark Großes Walsertal. Gefeiert und getanzt wird unter freiem Himmel. Im Anschluss an das Konzert von Granada sorgt DJ Valley aus dem Großen Walsertal für die richtige Stimmung, um das Passkonzert gebührend ausklingen zu lassen. Mit einem feinen Drink in der Hand genießt man dann die Atmosphäre am höchstgelegensten Ort im Großen Walsertal. Tickets auf www.damuels.at oder an der Abendkasse.

Party am Sonnenkopf im Klostertal

Für Stimmung am Berg sorgt das Naturschneeskigebiet Sonnenkopf im Klostertal jedes Wochenende. Von der Partyband bis zur Blaskapelle gibt es Musik für alle und das bei freiem Eintritt (Ticket für die Bahnfahrt erforderlich). Damit ist angerichtet für feinsten Après-Ski auf der Sonnenterrasse des Bergrestaurants – am 18.03. mit den Partyjägern, am 25.03. mit Zündstoff und am 26.03. mit der Brazer Böhmischen. Dazu genießt man die herrliche Aussicht auf die Bergkulisse des Klostertals, die Sonne im Gesicht und die frische Frühlingsluft in der Nase.

Die Frühlingskonzerte in den Vorarlberger Bergen sind eine wundervolle Möglichkeit, die Magie von Natur der Berge und Musik zu genießen. Gehen Sie also raus und erleben Sie die Musik in den Bergen.

