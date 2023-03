18. Bezirk: Straßenbauarbeiten in Schulgasse und Kutschkergasse

Verbesserung im Radverkehr, Verkehrsberuhigung und 35 neue Bäume

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 16. März 2023, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit Umbauarbeiten in der Schulgasse zwischen Martinstraße und Semperstraße und der Kutschkergasse zwischen Schulgasse und Währinger Gürtel im 18. Bezirk.

Schulgasse wird fahrradfreundlich, Kutschkergasse wird niveaugleich ausgestaltet

Insgesamt 430 Meter neue fahrradfreundliche Straße wird in der Schulgasse zwischen den bereits bestehenden Radfahranlagen zwischen Martinstraße und Semperstraße umgesetzt und damit ein wichtiger Lückenschluss zum bestehenden Gürtel-Radweg hergestellt. Im Zuge der geplanten Umbauarbeiten wird der Kreuzungsbereich Schulgasse/Kutschkergasse autofrei gestaltet, die Durchfahrt für Radfahrende bleibt erlaubt. Damit die geeigneten Rahmenbedingungen für eine fahrradfreundliche Straße erreicht werden, sind sechs weitere Fahrbahnanhebungen an Kreuzungen in der Schulgasse und Kutschkergasse vorgesehen, diese tragen zu einer weiteren Verkehrsberuhigung im Grätzl bei. Zudem wird der gesamte Straßenbereich der Kutschkergasse zwischen Schulgasse und Schopenhauergasse mit einer hellen, sickerungsfähigen Pflasterung niveaugleich ausgestaltet.

Mehr Schatten durch 35 neue Bäume, konsumfreie Mikroaufenthaltsbereiche

35 neue Bäume, die im gesamten Projektgebiet gepflanzt werden, sorgen künftig an heißen Sommertagen für Beschattung. Durch die Errichtung von elf Pflanzbeeten mit Hochstammsträuchern wird das Mikroklima zusätzlich verbessert. Sämtliche Begrünungsmaßnahmen werden mit einer automatischen Bewässerung ausgestattet. Sieben konsumfreie Mikroaufenthaltsbereiche mit insgesamt 19 Sitzgelegenheiten werden geschaffen. Auch auf dem künftig autofreien Kreuzungsplateau laden drei großzügige Aufenthaltsbereiche zum Verweilen ein. Insgesamt vier Trinkbrunnen sorgen zudem künftig für kühles Nass und Erfrischung.

Verkehrsmaßnahmen:

Grundsätzlich finden die Bauarbeiten tagsüber und in drei Bauphasen statt.

Bauphase 1: Kutschkergasse von Schulgasse bis Staudgasse

Das Kreuzungsplateau Schulgasse/Kutschkergasse wird für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Schulgasse und die Kutschkergasse werden am Plateau, bei gleichzeitiger Aufhebung der Einbahn der Kutschkergasse als Sackgassen ausgebildet. Der an den Wochenenden stattfindende Bauernmarkt findet bis voraussichtlich 23. Juli 2022 in der Maynollogasse statt.

Bauphase 2: Schulgasse von Kutschkergasse bis Semperstraße und

Bauphase 3: Schulgasse von Kuschkergasse bis Martinstraße

Im jeweiligen Baubereich kommt es zusätzlich zu einem Halte und Parkverbot

Örtlichkeit der Baustelle: 18., Schulgasse zwischen Martinstraße und Semperstraße sowie Kutschkergasse zwischen Schulgasse und Währinger Gürtel

Baubeginn: 16. März 2023

Geplantes Bauende: 30. November 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

