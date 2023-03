Anadi Bank: Strategie 3.0 steht, Wolfgang Strobel übernimmt CDO-Mandat von Alp Dalkilic

Klagenfurt (OTS) - Im vergangenen Jahr erzielte die Anadi Bank das beste Ergebnis ihrer Geschichte. Nun steht die Strategie 3.0 zur weiteren digitalen Expansion vor dem Start. Chief Transformation Officer (CTO) Wolfgang Strobel übernimmt dafür das digitale Vorstandsmandat von Chief Digital Officer (CDO) Alp Dalkilic, der im Rahmen der Strategie 2.0 höchst erfolgreich die digitale Expansion verantwortete und sich jetzt neuen Herausforderungen außerhalb Österreichs zuwendet.

Nach der erfolgreichen Aufstellung der Anadi Bank über alle Geschäftssegmente hinweg im Rahmen der Strategie 2.0 freut sich das Institut nun über eine nachhaltig gestiegene Gewinnlage. Ertragreiche Investitionen, strenge Risiko- und Kostenkontrolle, hohe Effizienz sowie vorausschauende Bilanz- und Geschäftssteuerung führten die Anadi Bank zum Abschluss ihrer Strategie 2.0 in diese extrem starke Position. Nun steht die Strategie 3.0 zur weiteren digitalen Expansion vor dem Start. Die im vierten Quartal 2022 vom Vorstand der Anadi Bank erarbeitete strategische Weiterentwicklung sieht eine weitere, umfangreiche digitale Expansion in den kommenden Jahren vor. Im Rahmen dieser Expansion wird CTO Wolfgang Strobel, der seit November 2022 dem Vorstand der Anadi Bank angehört und davor bereits als strategischer Berater an der digitalen Strategie der Anadi Bank mitwirkte, den CDO-Bereich von Alp Dalkilic übernehmen.

Nach dem erfolgreichen Auf- und Ausbau der nun auch international skalierbaren Digitalplattform und der digitalen Geschäftsmodelle der Anadi Bank scheidet Alp Dalkilic im besten Einvernehmen mit der Anadi Bank im März aus dem Vorstand aus. Dalkilic wird sich neuen Herausforderungen und Projekten außerhalb Österreichs zuwenden. „ Wir haben den wahrscheinlich besten Turnaround der vergangenen zehn Jahre im Banksektor hingelegt. Ich kann mit Stolz sagen, dass ich mit einem großartigen Team ein hochdynamisches und top aufgestelltes Digital Banking Ressort formen konnte. Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskollegen sowie bei der gesamten Bank für die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich freue mich sehr, das Digital Banking Ressort mit der Übergabe an Wolfgang Strobel in besten Händen zu wissen “, so Alp Dalkilic.

„ Wir erreichen aufgrund unserer harten Arbeit der letzten Jahre inzwischen eine Rekordmarke nach der anderen, und das trotz des herausfordernden Umfelds und über alle Geschäftsbereiche hinweg. Alp Dalkilic hatte maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg. Er leistete strategisch enorm wichtige Arbeit und entwickelte im Rahmen der Strategie 2.0 unsere Digitalplattform, unsere digitalen Geschäftsmodelle und nicht zuletzt unser hervorragendes digitales Team perfekt weiter. Nun ist die Anadi Bank mit der Strategie 3.0 bereit, die nächsten Stufen unserer umfangreich geplanten digitalen Expansion zu erreichen. Hierfür danken wir Alp Dalkilic ausdrücklich und wünschen ihm das Beste für seine neuen Herausforderungen. Gleichzeitig freue ich mich, mit Wolfgang Strobel einen international und digital höchst erfahrenen CTO/CDO-Kollegen zu haben, der diese digitale Expansion innerhalb der Strategie 3.0 vorantreiben wird “, erklärt CEO Christian Kubitschek.

