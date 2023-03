26. Niederösterreichischen Museumstag

„Wir bauen uns die Zukunft“ am 19. März in Tulln

St.Pölten (OTS) - Der 26. Niederösterreichische Museumstag lädt am Sonntag, 19. März, in das Minoritenkloster Tulln und schmiedet dort ab 8.45 Uhr Zukunftspläne: Unter dem Titel „Wir bauen uns die Zukunft. Inspirationen – Konzepte – Lösungen für Museen“ wird dabei Fragen nachgegangen, was in Zukunft für Museen wichtig ist, wie sie durch die nächsten Jahrzehnte kommen, dabei für die Menschen attraktiv bleiben und nachhaltiger arbeiten können.

In Zeiten von Pandemien, Kriegen, Klima- und Energiekrisen, in denen sich auch die Museumsszene zusehends mit neuen Herausforderungen konfrontiert sieht, erscheinen diese Fragen von großer Aktualität. Gerade viele kleinere Museen sehen sich mit Nachwuchsmangel und daraus resultierenden verkürzten Öffnungszeiten, steigenden Energiekosten und sinkenden Einnahmen konfrontiert. Konkrete Handlungsempfehlungen, wie man angesichts dieser Probleme die Museen dennoch als wichtige Dokumentationsstellen des kulturellen Erbes in die Zukunft führen kann, liefert die Nachhaltigkeit.

Bereits umgesetzte Projekte von kleinen und großen niederösterreichischen Museen sollen dabei zeigen, wie die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die im Jahr 2015 von den 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen verabschiedet worden sind, für alle Museen umsetzbar sind. Bekämpfung der Armut, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Ernährungssicherheit, gleiche Beschäftigungschancen und menschenwürdige Arbeit, inklusive und lebenslange Bildung, Geschlechtergleichstellung und Selbstbestimmung, nachhaltige Wasserbewirtschaftung und Energieversorgung, Förderung von friedlichen und inklusiven Gesellschaften und globalen Partnerschaften sind dabei nur einige der Zielsetzungen. Den Weg, dies alles – auch mit Museumsprojekten – zu erreichen, zeigen die Vortragenden des 26. Niederösterreichischen Museumstages, die Inspirationen geben, Wege eröffnen und praxisnahe Lösungen für die tägliche Museumsarbeit aufzeigen.

Im Anschluss bietet ein abwechslungsreiches Nachmittagsprogramm ab 14.30 Uhr Gelegenheit, die Stadt Tulln, ihre Geschichte und mit Egon Schiele einen ihrer berühmtesten Söhne zu entdecken.

Nähere Informationen beim Museumsmanagement Niederösterreich unter 02742/90666-6123, Mag Barbara Linke, e-mail barbara.linke @ noemuseen.at und www.noemuseen.at/museumstag.

