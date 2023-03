PULS 24 NEWSROOM zur Bankenkrise mit Andreas Treichl heute um 19:55 Uhr

Wien (OTS) - Nach der Pleite der Silicon Valley Bank, der Hausbank der Start-Up- und Tech-Szene in Kalifornien, droht die Finanzwelt in die größte Krise seit 2008 zu schlittern. Auch die Schweizer Großbank Credit Suisse braucht jetzt eine 50-Milliarden-Franken-Geldspritze der Nationalbank. Steuert die Welt auf eine globale Bankenkrise zu und werden die Steuerzahler:innen in Zeiten der enormen Inflation zur Rettung der Geldinstitute erneut zur Kasse gebeten? Müssen die Notenbanken jetzt abwägen, ob die Inflation bekämpft oder die Banken stabilisiert werden? Die heimische Bevölkerung ist schließlich als Sparweltmeister bekannt und rund 300 Milliarden Euro liegen auf den Sparkonten. Die dringendste Frage für die Österreicher:innen lautet also: Wie sicher sind Österreichs Banken und ist das mühsam Ersparte nun in Gefahr?

Zu Gast bei News-Anchor Wolfgang Schiefer ist zu diesen Fragen Andreas Treichl, der Aufsichtsratsvorsitzende der ERSTE Stiftung und Präsident des European Forum Alpbach.

