Zweite Nationalratspräsidentin gedenkt Opfern der NS-Justiz

Bures: "Vor 85 Jahren begann das dunkelste Kapitel unseres Landes“

Wien (PK) - "Vor 85 Jahren begann mit dem Anschluss an das Deutsche Reich das dunkelste Kapitel in der Geschichte unseres Landes", sagte Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures heute bei der offiziellen Kranzniederlegung im Gedenken an die Opfer der Nazi-Justiz. "Damals begann eine in seiner unmenschlichen Konsequenz unfassbare Verfolgung und Vernichtung politisch Andersdenkender, von Jüdinnen und Juden, Roma, Sinti und vielen anderen, die nicht in das faschistische Menschenbild der Nazis passen wollten".

Vertreter:innen aus Politik und Religion sowie Zeitzeugin anwesend

Am Zentralfriedhof, bei der "Gruppe 40", ist jener Ort, an dem an die Opfer der Nazi-Blut-Justiz erinnert wird, also an jene, die für ihre antifaschistische Überzeugung hingerichtet wurden. An der Gedenkveranstaltung nahm der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, Vertreter:innen der vier großen Religionsgemeinschaften, Vertreter:innen der politischen Opferverbände und die Generalsekretärin des Nationalfonds teil.

Besonders hob Bures die persönliche Anwesenheit einer Widerstandskämpferin hervor: "Es freut mich sehr, dass Käthe Sasso kurz vor ihrem 97. Geburtstag heute mit uns hier ist. Sie war als 16 jähriges Mädchen im Widerstand gegen das Nazi-Regime aktiv und musste dafür mit vielen Jahren Gefängnis und KZ bitter bezahlen", so Bures. Ihre antifaschistische Unbeugsamkeit und ihr tiefer Humanismus seien bis heute ein leuchtendes Beispiel und Vorbild. Vor 10 Jahren wurden auf Initiative der damaligen Regierung Faymann die entsprechenden Gräber und Denkmäler am Wiener Zentralfriedhof zur Nationalen Gedenkstätte erklärt. Eine Initiative, die nicht zuletzt auch auf den Einsatz von Käthe Sasso zurückzuführen ist.

Immerwährendes Gedenken: Widerstandskämpfer:innen als Vorbild

"Diese Männer und Frauen, die unter Einsatz ihres Lebens und im Angesicht eines unmenschlichen Terror-Regimes für Freiheit, Menschenwürde und Österreichs Unabhängigkeit kämpften, sie verdienen unser aller ehrendes und immerwährendes Gedenken", erklärte die Zweite Nationalratspräsidentin abschließend. (Schluss) red

HINWEIS: Fotos von der Kranzniederlegung finden Sie auf der Webportal des Parlaments.

