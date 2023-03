Skills Week Austria: Berufe erleben vom Bodensee bis zum Neusiedler See

Die Wirtschaftskammern Österreichs bringen die Vielfalt der Berufe ins Gespräch – heuer erstmals von 20. bis 24. März 2023: Zeig, was du kannst!

Wien (OTS) - Die richtige Wahl des Berufs, Karrierechancen und Weiterbildung werden wichtiger denn je. Die Wirtschaftskammern Österreichs (WKO) tragen diese Themen in die Öffentlichkeit und unterstützen die Unternehmen so dabei, den dringenden Bedarf an Arbeits- und Fachkräften zu bewältigen - mit der „Skills Week Austria“, die heuer erstmals von 20. bis 24. März 2023 stattfindet.

Das Ziel ist es, der Vielfalt der Berufe, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten eine Bühne zu geben - jedes Jahr eine Woche lang, vom Bodensee bis zum Neusiedler See, für Junge und Junggebliebene.

Was ist die Skills Week Austria?

Wann: 20. bis 24. März 2023

Wo: In ganz Österreich

Für wen: Alle, die sich für die berufliche Aus- und Fortbildung interessieren

Was: Vielfältige Aktivitäten zur Berufsbildung, Veranstaltungen, Workshops oder Talente Checks in allen Bundesländern, Treffen und Challenges für Jugendliche mit „Skills Heroes“ - den österreich-, europa- und weltweit besten Jungfachkräften, Bildungseinrichtungen informieren über Karriere- und Weiterbildungsoptionen, Schulen widmen sich dem Thema Berufswahl und Zukunftschancen, Unternehmen präsentieren sich bei Tagen der offenen Tür

Unter dem Dach der Skills Week Austria werden zahlreiche Aktivitäten der Wirtschaftskammern in allen Bundesländern zur Aus- und Weiterbildung sowie Berufsorientierung gebündelt.

Mehr als 70 Events österreichweit

Während dieser Woche finden rund 70 Veranstaltungen statt – ein Auszug: Im Burgenland können Jugendliche ihre Talente im Umgang mit Metall, Holz, mit Kosmetik oder in der Küche erproben. In Kärnten trainieren Teilnehmer:innen der Junior Skills Austria für die Meisterschaften in den gastgewerblichen Berufen. In Niederösterreich wird im WIFI ein Craft Check angeboten, es werden die digital innovativsten Nachwuchskräfte des diesjährigen Lehrlingshackathons ausgezeichnet und die besten Ausbildungsbetriebe geehrt.

In Oberösterreich gibt es im Zuge der traditionellen „Job Week“ rund 1700 Veranstaltungen bei 530 Unternehmen, die ihre Türen öffnen und Einblicke in ihren Arbeitsalltag geben. In Salzburg können sich Schüler:innen mit VR-Brillen in unterschiedliche Arbeitsplätze „beamen“ und so Lehrberufe erkunden. In der Steiermark stehen Digital und Green Skills, ein Lehrlingstalk mit Skills Heroes und die Auszeichnung der „Stars of Styria“ auf dem Programm.

Tirol beteiligt sich mit der Berufs-Safari in Innsbruck und einem Berufs-Festival in Schwaz. Vorarlberg schickt die Ausbildungsbotschafter:innen aus und lädt zur Online-Schulstunde mit Ali Mahlodji zu FutureSkills ein. In Wien erfolgte der Auftakt zur Skills Week Austria bereits Anfang März bei der Bildungsmesse BeSt Wien. Bei „Best-of-Talent“ werden die besten Lehrlinge der Bundessparte Gewerbe und Handwerk geehrt und die WKÖ wird zum Skills-Week-Marketplace.

Die ganze Woche hindurch tourt eine Roadshow mit Ausprobierstationen und rasendem Reporter quer durch Österreich, begleitet von „Skills Heroes“, den besten jungen Fachkräften Österreichs. Einen Überblick über alle Aktivitäten und die Stationen der Roadshow gibt die Webseite: www.wko.at/skillsweekaustria

Folge auf Social-Media: #SkillsWeekAustria

„Die Arbeitswelt und Technologie verändern sich rasant. Unsere Kinder werden vielfach in Berufen arbeiten, die heute noch gar nicht absehbar sind. Der Skills-Gedanke hat darauf eine Antwort parat: Es hilft, sich seiner Talente, Interessen und Stärken bewusst zu werden, und mit Leidenschaft im und für den Beruf an die Spitze zu streben“, sagt Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer: „Die Skills Week Austria erbringt den sichtbaren Beweis: Österreich kann mehr!“

Die Skills Week Austria wird österreichweit und in allen Bundesländern durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und eine Social-Media-Kampagne (#SkillsWeekAustria) speziell für die jüngere Zielgruppe begleitet.(PWK073/HSP)

