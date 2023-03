97,7 % - höchster gemessener Vermietungsgrad in der Welser Innenstadt!

Standort + Markt: Wels Nr. 1 in Oberösterreich und Nr. 3 in Österreichs Innenstädten: 99,3 % Vermietungsgrad in der A-Lage und 97,7 % in der Innenstadt!

Wels/Wien (OTS) - Im heute publizierten „City-Retail-Report Österreich 2022/23“ von STANDORT + MARKT bestätigt Wels den Aufwärtstrend der letzten Jahre. Mit 99,3 % im Vermietungsgrad der A-Lage bei 11.000 m² Verkaufsfläche in der Welser Innenstadt sichert sich Wels wieder die TOP-Plätze aller erhobener Städte in Österreich. Ebenso ist der gesamte Vermietungsgrad bei einer stabilen 46.200 m² Verkaufsfläche mit 97,7%, der jeweils höchst gemessene Wert in der Welser Innenstadt-ABC-Lage. Wels ist damit die klare Nr.1 in Oberösterreich und im österreichweiten Ranking (ABC Lage) rangiert Wels mit dem 3. Rang ebenfalls wieder im Spitzenfeld. Der eingeschlagene „Welser Weg“ zur Belebung von Innenstädten mit einer Vielzahl an Maßnahmen gilt mittlerweile als Best-Practice Beispiel für viele Städte im Kampf gegen Leerstand. Dieser wurde auch bei einem schwierigen Makroumfeld mit den Krisen der letzten Jahre erfolgreich weitergeführt.

STATEMENTS:



Bgm. Dr. Andreas Rabl

„Die Stadt Wels ist auf Erfolgskurs. Unser eingeschlagener Weg und unsere Strategie haben dazu geführt, dass Wels mittlerweile als Best Practice Beispiel für andere Städte gilt. Wels ist ein attraktiver Standort für Unternehmer, wir haben kaum mehr Leerstände und unsere Events haben zu einer Frequenzsteigerung geführt. Wir können zudem mit einem hohen Prozentsatz an kleinen eigentümergeführten Geschäften aufwarten, welche sowohl bei der Welser Bevölkerung als auch bei Besuchern und Touristen besonders beliebt sind. Auch heuer stehen wieder zahlreiche Neueröffnungen am Plan, die die Lebensqualität weiter steigern.“

Wirtschaftsstadtrat Dr. Martin Oberndorfer

„Die intensiven Bemühungen des Wirtschaftsservices Wels tragen Früchte. Wels punktet mit einem ansprechenden Branchenmix, hohen Qualitätsstandards in Handel und Gastronomie und sympathischen eigentümergeführten Geschäften. Dieser Erfolg ist nicht selbstverständlich, sondern das Ergebnis eines exzellenten Leerstandsmanagements, einer konsequenten Vermarktungsstrategie in der Innenstadt und einem zielgerichteten Zusammenspiel aller wesentlichen Stakeholder. “

Peter Jungreithmair, MBA, GF Wels Marketing & Touristik GmbH / WBA

„Die Zusammenarbeit der maßgeblichen Kräfte ist der Schlüssel zum Erfolg. Jeder der Partner bringt mit Leidenschaft und Engagement seinen Erfolgsbaustein in die gemeinsame Strategie ein. Somit erreichen wir steigende Frequenzen, sinkenden Leerstand und damit verbundene Umsatzsteigerungen in der Stadt!

Mag. Hannes Lindner, Geschäftsführer von Standort + Markt

„Die Aufbruchsstimmung in der Welser Innenstadt ist trotz vielfältiger Widrigkeiten und Krisen spürbar. In Summe hat sich die Leerstandsquote auf einem guten, niedrigen Niveau von 2,3 % eingependelt, speziell die Toplage um Bäcker- und Schmidtgasse kommt hier mit einem qualitativ hochwertigen Mix äußerst gut weg. Mittlerweile zählt die Welser City zu den Top-Städten, was auch die aktive Beseitigung von Leerständen anbelangt, die Nachbesetzungen sind zudem äußerst wertig. Die intensiven Bemühungen um Mieter und die Frequenzsteigerung durch eine lebhafte Verbesserung der Aufenthaltsqualität seitens der Wels Marketing & Touristik GmbH samt dem Wirtschaftsservice bleiben hier offensichtlich nicht verborgen.“

Die gesamte Presseausendung: Presse Wels

Rückfragen & Kontakt:

Peter Jungreithmair, MBA

Geschäftsführer

peter.jungreithmair @ wels.at

Tel. 07242/6772219